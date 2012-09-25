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Eingestellt

EasyLifeBeutelloser Staubsauger

FC8146/01

3.5

| (73) Bewertungen

Sparen Sie bis zu 20 % Energie*

Der Philips EasyLife Staubsauger wurde entwickelt, um bei hervorragendem Reinigungsergebnis wenig Energie zu verbrauchen. Außerdem können Sie den Staubbehälter ganz einfach auf Knopfdruck leeren, ohne sich dabei die Hände schmutzig zu machen.

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Staubsauger für grünere Ergebnisse

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  • 1400 W

  • Parkett

1400-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 300 Watt

1400-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 300 Watt

Der effiziente 1.400 Watt Motor erzeugt eine Saugleistung von max. 300 Watt. Dadurch verbrauchen Sie weniger Energie, ohne dabei auf Reinigungsleistung verzichten zu müssen.

Leuchtanzeige zeigt an, wenn der Staubbehälter geleert werden muss

Leuchtanzeige zeigt an, wenn der Staubbehälter geleert werden muss

Die Leuchtanzeige leuchtet auf, wenn der Staubbehälter voll ist und geleert werden sollte. Das regelmäßige Leeren und Reinigen des Staubbehälters und des Filters gewährleistet eine gleichbleibende Reinigungsleistung.

Griff für einfache Entfernung des Staubbehälters

Der Griff am Staubbehälter erleichtert Ihnen das Entnehmen und das Entleeren über dem Mülleimer.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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3.5

von 5

73

Bewertungen

25/09/2012

Deutschland

Deutschland

Bezahlbarer und beutelfreier Markenstaubsauger

Habe den easylife vor einem jahr gekauft und bin immer noch sehr zufrieden. Er ist leicht auszuleeren, saugt sehr gut und ist gut zu reinigen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Uneingeschränkt empfehlenswert

Einfach Handhabung bei geringen Kosten und einer überzeugenden Saugleistung, das ist das was man bei einem solchen Gerät sucht und in diesem Philips Staubsauger findet. Ich bin begeistert und nutze ihn öfter, als ich zuvor andere Staubsauger zur Freude meiner Frau nutzte.

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30/05/2019

Österreich

Österreich

Auch nach 10 Jahren im Einsatz

Wir haben unseren Easylife ohne Beutel vor gut 10 Jahren gekauft, tauschen unsere Filter 2x pro Jahr. Auch nach dieser langen Laufzeit steht er im Vergleich zu einem Beutelsauger noch immer dafür, wenn man Filter regelmäßig komplett reinigt. D.h. in diesem Fall auch den Schaustoffilter, denn dann saugt er wie am ersten Tag! Gäbe es ihn noch, wir würden ihn wieder kaufen und sind gespannt, wie er mit der neuen TriZone-Bürste saugt, da leider unsere Bürste nun aufgrund von Materialermüdung gebrochen ist.

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu einem Staubsauger mit 2000 Watt; interne Messungen von Philips (2010).