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Eingestellt
FC8473/01
20 % höhere Saugleistung* für ein besseres Reinigungsergebnis
Der neue Philips PowerPro Compact Staubsauger bietet eine hohe Leistung ohne Kompromisse dank der PowerCyclone 4-Technologie und dem fortschrittlichen Design des Staubbehälters.
1800 W
PowerCyclone 4
Abwaschbarer Filter HEPA 10
Parkett
Die PowerCyclone 4-Technologie verbessert den Luftstrom und die Leistung. Sie liefert beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.
Der 1800-Watt-Motor liefert bis zu 350 Watt Saugleistung für hohe Ansprüche.
Der EPA-Lamellenfilter verfügt über eine große Filteroberfläche und eine gute Filterleistung. In Kombination mit dem Zyklonluftstrom wird verhindert, dass er schnell verstopft, und Sie erhalten eine bessere und langanhaltende Filterleistung.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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3.7
von 5
13
Bewertungen
ManoM
25/01/2015
Deutschland
Ausgezeichnete Leistung, Super saugkraft.
Ausgezeichnete Leistung, und vom Preis her, also Preis Leistung Verhältnisse, einfach Klasse. Seit über ein Jahr haben wir diese kleinen Philips gekauft und wir sind wirklich sehr zufrieden, wir können nur weiter Empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger verfasst
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KeyJay
02/07/2014
Deutschland
Starke Saugkraft
Bin bin voll und ganz zufrieden mit dem produkt. Die stake Saugkraft und das Ergbnis nach dem saugen haben mich komplett überzeugt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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cateyes
06/10/2014
België
plus qu'un aspirateur... Un concentré de puissance!!!
J'ai acquis cet aspi vendredi et dès mon retour, j'ai d'abord passé partout mon ancien aspirateur et ensuite j'ai fait de même avec le Philips. Quel ne fut pas ma surprise en vidant le bac... Pleins de poils, de cheveux, de poussière... J'ai pu aisément nettoyer à l'eau sans que ma loque ne se retrouve avec des cheveux, poils etc... Je suis acquise et j'ai un nouveau membre dans la famille... Mon copain est jalou, parce que je ne fais que parler de lui et ne fais que vanter ses mérites... Je dis oui! oui oui!!!! J'ai enfin une Porsche d'aspirateur à la maison... Pas besoin de mettre 300 euros pour un aspirateur jaune très connu!! alors que celui ci fait le même boulot!!! J'aime j'aime et j'aime!!!
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Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC8473/01 Aspirateur sans sac verfasst
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Saugleistung geprüft gemäß internationalem Standard DIN EN 60312/11/2008, von externem Testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Januar 2013).