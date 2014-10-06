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Arrêté
FC8473/01
Aspiration 20 % plus puissante*, pour un nettoyage plus efficace
Avec la technologie PowerCyclone 4 et un bac à la conception de pointe, le nouvel aspirateur Philips PowerPro Compact nettoie à la perfection.
1 800 W
PowerCyclone 4
Filtre lavable EPA 10
Parquet
La technologie PowerCyclone 4 maximise le flux d'air et les performances en séparant directement la poussière de l'air. Elle offre un nettoyage optimal grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air directe et fluide. 2) La conduite incurvée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière de l'air.
Le moteur de 1 800 W génère une puissance d'aspiration maximale de 350 W, pour une efficacité optimale.
Le filtre plissé EPA offre une grande surface de filtration, pour d'excellentes performances. Le flux d'air cyclonique l'empêche de s'obstruer, pour une filtration plus efficace et prolongée.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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3.7
sur 6
13
Avis
cateyes
06/10/2014
België
plus qu'un aspirateur... Un concentré de puissance!!!
J'ai acquis cet aspi vendredi et dès mon retour, j'ai d'abord passé partout mon ancien aspirateur et ensuite j'ai fait de même avec le Philips. Quel ne fut pas ma surprise en vidant le bac... Pleins de poils, de cheveux, de poussière... J'ai pu aisément nettoyer à l'eau sans que ma loque ne se retrouve avec des cheveux, poils etc... Je suis acquise et j'ai un nouveau membre dans la famille... Mon copain est jalou, parce que je ne fais que parler de lui et ne fais que vanter ses mérites... Je dis oui! oui oui!!!! J'ai enfin une Porsche d'aspirateur à la maison... Pas besoin de mettre 300 euros pour un aspirateur jaune très connu!! alors que celui ci fait le même boulot!!! J'aime j'aime et j'aime!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8473/01 Aspirateur sans sac
Oui, je recommande ce produit
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ManoM
25/01/2015
Deutschland
Ausgezeichnete Leistung, Super saugkraft.
Ausgezeichnete Leistung, und vom Preis her, also Preis Leistung Verhältnisse, einfach Klasse. Seit über ein Jahr haben wir diese kleinen Philips gekauft und wir sind wirklich sehr zufrieden, wir können nur weiter Empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
KeyJay
02/07/2014
Deutschland
Starke Saugkraft
Bin bin voll und ganz zufrieden mit dem produkt. Die stake Saugkraft und das Ergbnis nach dem saugen haben mich komplett überzeugt.
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Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
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Puissance d'aspiration testée conformément à la norme internationale DIN EN 60312/11/2008 par l'institut indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., janvier 2013).