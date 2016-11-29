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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8632/01
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Eingestellt

PowerPro ActiveBeutelloser Staubsauger

FC8632/01

4.3

| (21) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Kraftvolle Saugleistung für eine gründlichere Reinigung*

Der neue Philips PowerPro Active Staubsauger liefert hervorragende Reinigungsergebnisse dank der PowerCyclone 4-Technologie. Der fortschrittliche Staubbehälter ist leicht zu entleeren und hilft, Staubwolken zu vermeiden.

Alle Vorteile anzeigen

Mit PowerCyclone 4-Technologie

Kraftvolle Saugleistung für eine gründlichere Reinigung*

  • 2000 W

  • PowerCyclone 4

  • Abwaschbarer Filter HEPA 10

  • Parkett

Die PowerCyclone 4-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang.

Die PowerCyclone 4-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang.

Die PowerCyclone 4-Technologie verbessert den Luftstrom und die Leistung. Sie liefert beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.

2000-Watt-Motor für hohe Leistung

2000-Watt-Motor für hohe Leistung

Der-2000-Watt-Motor liefert bis zu 370 Watt Saugleistung für hohe Ansprüche.

Der EPA-Filter bindet mikroskopisch kleine Schädlinge, die Allergien auslösen.

Der EPA-Filter bindet mikroskopisch kleine Schädlinge, die Allergien auslösen.

Der EPA-Lamellenfilter verfügt über eine große Filteroberfläche und eine gute Filterleistung. In Kombination mit dem Zyklonluftstrom wird verhindert, dass er schnell verstopft, und Sie erhalten eine bessere und langanhaltende Filterleistung.

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4.3

von 5

21

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

1

29/11/2016

België

België

Simple et efficace ,fait son travail à merveille.

Je trouve l'aspirateur très performant, travail aussi bien carlage,stratifié et surtout les tapis.Je toujours galère avec les tapis type shaggy à poils longues avec powerpro active c'est finis.Il est très efficace et grâce à sa manche télescopique je ne plus mal au dos. Jaime trop la brossé intégré dans le manche qui permet de faire les poussières sans abîmé les meubles. Il reste assez silencieux pour qu'on puisse regarder la télé ou passer une appel téléphonique à côte.

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Diese Bewertung wurde für PowerPro Active FC8632/01 Aspirateur sans sac verfasst

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30/08/2014

Italia

Italia

Potente, efficiente, comodo.

Design bello, pratico da utilizzare, l'aspirazione è potente, l'accessorio per parquet utile. Risultato: è un ottimo prodotto!

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Diese Bewertung wurde für PowerPro Active FC8632/01 Aspirapolvere senza sacco verfasst

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10/04/2014

Nederland

Nederland

sterke zuigkracht

Gebruiksvriendelijk, makkelijk open te maken. Alleen een beetje lomp in design.

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Diese Bewertung wurde für PowerPro Active FC8632/01 Stofzuiger zonder stofzak verfasst

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Diese Bewertung wurde für PowerPro Active FC8632/01 Stofzuiger zonder stofzak verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Saugleistungsergebnisse im Vergleich zum Philips PowerPro Compact FC8470, intern getestet im Januar 2013.