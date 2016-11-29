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Eingestellt
Kraftvolle Saugleistung für eine gründlichere Reinigung*
Der neue Philips PowerPro Active Staubsauger liefert hervorragende Reinigungsergebnisse dank der PowerCyclone 4-Technologie. Der fortschrittliche Staubbehälter ist leicht zu entleeren und hilft, Staubwolken zu vermeiden.
2000 W
PowerCyclone 4
Abwaschbarer Filter HEPA 10
Parkett
Die PowerCyclone 4-Technologie verbessert den Luftstrom und die Leistung. Sie liefert beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.
Der-2000-Watt-Motor liefert bis zu 370 Watt Saugleistung für hohe Ansprüche.
Der EPA-Lamellenfilter verfügt über eine große Filteroberfläche und eine gute Filterleistung. In Kombination mit dem Zyklonluftstrom wird verhindert, dass er schnell verstopft, und Sie erhalten eine bessere und langanhaltende Filterleistung.
4.3
von 5
21
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
NOMI
29/11/2016
België
Simple et efficace ,fait son travail à merveille.
Je trouve l'aspirateur très performant, travail aussi bien carlage,stratifié et surtout les tapis.Je toujours galère avec les tapis type shaggy à poils longues avec powerpro active c'est finis.Il est très efficace et grâce à sa manche télescopique je ne plus mal au dos. Jaime trop la brossé intégré dans le manche qui permet de faire les poussières sans abîmé les meubles. Il reste assez silencieux pour qu'on puisse regarder la télé ou passer une appel téléphonique à côte.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Active FC8632/01 Aspirateur sans sac verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Active FC8632/01 Aspirateur sans sac verfasst
Lella
30/08/2014
Italia
Potente, efficiente, comodo.
Design bello, pratico da utilizzare, l'aspirazione è potente, l'accessorio per parquet utile. Risultato: è un ottimo prodotto!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Active FC8632/01 Aspirapolvere senza sacco verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Active FC8632/01 Aspirapolvere senza sacco verfasst
helium30
10/04/2014
Nederland
sterke zuigkracht
Gebruiksvriendelijk, makkelijk open te maken. Alleen een beetje lomp in design.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Active FC8632/01 Stofzuiger zonder stofzak verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Active FC8632/01 Stofzuiger zonder stofzak verfasst
Saugleistungsergebnisse im Vergleich zum Philips PowerPro Compact FC8470, intern getestet im Januar 2013.