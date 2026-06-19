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FC8645/91
PowerCyclone 4
TriActive+-Düse
Abwaschbarer Filter EPA 10
Die PowerCyclone 4-Technologie verbessert den Luftstrom und die Leistung. Sie liefert beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.
Die TriActive+-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Der Teppich wird mit der speziell entworfenen Unterseite schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile werden über eine größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits von Möbeln und Wänden mit ihren zwei Seitenbürsten aufgekehrt.
Der Staubbehälter wurde speziell entwickelt, um gesammelten Schmutz ohne Staubwolke zu entsorgen. Er kann mit einer Hand verwendet werden, und dank seiner einzigartigen Form und der glatten Oberfläche können Sie den Staubbehälter problemlos leeren.
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