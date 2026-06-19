Neue 3-in-1-TriActive+-Düse nimmt groben und feinen Staub auf

Die TriActive+-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Der Teppich wird mit der speziell entworfenen Unterseite schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile werden über eine größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits von Möbeln und Wänden mit ihren zwei Seitenbürsten aufgekehrt.