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Eingestellt

ErgoFitBeutelloser Staubsauger

FC9252/01

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Hoher Komfort, geringer Aufwand

Genießen Sie die Arbeitsentlastung!

Alle Vorteile anzeigen

Mit ComfortControl-Griff für die einfache Verwendung

Hoher Komfort, geringer Aufwand

  • Fernbedienung

Ergonomischer ComfortControl-Griff

Ergonomischer ComfortControl-Griff

Dieser ergonomische Griff hilft bei der Vermeidung einer übermäßigen Belastung der Handgelenke. Er ermöglicht ein müheloses Manövrieren mit einer Hand. Eine wahre Arbeitsentlastung!

Bedientasten im Griff

Bedientasten im Griff

Mit den Tasten im Griff können Sie Ihren Staubsauger auf einfache Weise bedienen – ohne sich bücken zu müssen!

Drehbarer Schlauchanschluss für ein einfacheres Manövrieren

Drehbarer Schlauchanschluss für ein einfacheres Manövrieren

Dieser Schlauch verfügt über einen beweglichen Anschluss am Griff, was zu einer einfacheren Manövrierbarkeit und einer geringeren Handgelenkbelastung führt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!

Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.

Vorteile

καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

Datum der Verwendung 2019-10-21

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

Datum der Verwendung 2019-10-21

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