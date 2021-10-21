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Eingestellt
Hoher Komfort, geringer Aufwand
Genießen Sie die Arbeitsentlastung!
Fernbedienung
Dieser ergonomische Griff hilft bei der Vermeidung einer übermäßigen Belastung der Handgelenke. Er ermöglicht ein müheloses Manövrieren mit einer Hand. Eine wahre Arbeitsentlastung!
Mit den Tasten im Griff können Sie Ihren Staubsauger auf einfache Weise bedienen – ohne sich bücken zu müssen!
Dieser Schlauch verfügt über einen beweglichen Anschluss am Griff, was zu einer einfacheren Manövrierbarkeit und einer geringeren Handgelenkbelastung führt.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Ladams
21/10/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!
Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.
Vorteile
καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
Datum der Verwendung 2019-10-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
Datum der Verwendung 2019-10-21