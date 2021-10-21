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Arrêté
Confort maximum, effort minimum
Découvrez un nouveau confort d'utilisation
Télécommande
Cette poignée ergonomique vous évite de vous fatiguer les poignets. Elle vous offre une maniabilité sans effort avec une seule main. Facilitez-vous le ménage !
Grâce aux boutons situés sur la poignée, utilisez votre aspirateur en toute simplicité, sans avoir à vous pencher !
Ce flexible est doté d'un raccordement rotatif au niveau de la poignée, facilitant ainsi la maniabilité et évitant la fatigue du poignet.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Ladams
21/10/2021
Ελλάδα
Fait partie de la promotion
Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!
Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.
Avantages
καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού
Contre
-
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Date d'utilisation 2019-10-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Date d'utilisation 2019-10-21