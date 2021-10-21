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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9252/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9252/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner

Arrêté

ErgoFitAspirateur sans sac

FC9252/01

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Confort maximum, effort minimum

Découvrez un nouveau confort d'utilisation

Voir tous les avantages

Avec poignée Confort-Contrôle pour une utilisation plus facile

Confort maximum, effort minimum

  • Télécommande

Poignée ergonomique Confort-Contrôle

Poignée ergonomique Confort-Contrôle

Cette poignée ergonomique vous évite de vous fatiguer les poignets. Elle vous offre une maniabilité sans effort avec une seule main. Facilitez-vous le ménage !

Commandes manuelles sur la poignée

Commandes manuelles sur la poignée

Grâce aux boutons situés sur la poignée, utilisez votre aspirateur en toute simplicité, sans avoir à vous pencher !

Raccordement du flexible rotatif pour une maniabilité facilitée

Raccordement du flexible rotatif pour une maniabilité facilitée

Ce flexible est doté d'un raccordement rotatif au niveau de la poignée, facilitant ainsi la maniabilité et évitant la fatigue du poignet.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!

Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.

Avantages

καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού

Contre

-

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Date d'utilisation 2019-10-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Date d'utilisation 2019-10-21

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