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  • Volle Leistung dank PowerCyclone 8
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Eingestellt

PowerPro UltimateBeutelloser Staubsauger

FC9932/09

1 Auszeichnung

Volle Leistung dank PowerCyclone 8
Der Philips PowerPro Ultimate hebt unser leistungsstarkes Zyklon-System auf ein neues Niveau – für eine einfache und optimale Reinigung von Hartböden bis hin zu Teppichen. Die Bodenbeleuchtung erkennt versteckten Staub und schaltet sich aus, wenn du eine Pause benötigst.
Alle Vorteile anzeigen

Gründliche Reinigung mit TriActive LED

Volle Leistung dank PowerCyclone 8

  • 99,9 % Staubaufnahme

  • 750 W

  • Allergy H13-Filter

PowerCyclone 8 Technologie befreit die Luft von Staub

PowerCyclone 8 Technologie befreit die Luft von Staub

Die exklusive PowerCyclone 8 Technologie beschleunigt die Luft in der Zyklonkammer, um sie vom Staub zu trennen. Der leistungsstarke Wirbel maximiert den Luftstrom und die Leistung für bemerkenswerte Reinigungsergebnisse.

TriActive LED-Düse findet und erfasst versteckten Staub

TriActive LED-Düse findet und erfasst versteckten Staub

Unsere exklusive TriActive LED-Düse bringt mit ihrer Bodenbeleuchtungstechnologie versteckten Staub zum Vorschein. Dank ihrer einmaligen Gummilippen vermeidet die bürstenlose Düse aufgewickelte Haare.

CarpetClean Düse für eine gründliche Reinigung schwieriger Teppiche

Mit der CarpetClean Düse reinigst du selbst schwierige Teppiche gründlich und entfernst Staub auf weichen Böden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Bewertungen

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Haftungsausschlüsse

  1. Durchschnittliche Ergebnisse bei der Staubaufnahme im Vergleich zu den Top 10 der meistverkauften 2.400 Watt Staubsaugern in Europa, von einem externem Testinstitut gemäß EN 60312-1:2013 auf Teppich geprüft, Februar/April 2014

  2. "Allergy H13" ist eine Handelsbezeichnung und darf nicht in die lokale Sprache übersetzt werden

  3. Die Filterleistung wird gemäß EN 60312-1:2017 geprüft und entspricht HEPA 13.

  4. 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2).