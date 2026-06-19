Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
FC9932/09
99,9 % Staubaufnahme
750 W
Allergy H13-Filter
Die exklusive PowerCyclone 8 Technologie beschleunigt die Luft in der Zyklonkammer, um sie vom Staub zu trennen. Der leistungsstarke Wirbel maximiert den Luftstrom und die Leistung für bemerkenswerte Reinigungsergebnisse.
Unsere exklusive TriActive LED-Düse bringt mit ihrer Bodenbeleuchtungstechnologie versteckten Staub zum Vorschein. Dank ihrer einmaligen Gummilippen vermeidet die bürstenlose Düse aufgewickelte Haare.
Mit der CarpetClean Düse reinigst du selbst schwierige Teppiche gründlich und entfernst Staub auf weichen Böden.
Auszeichnungen
Bewertungen
Durchschnittliche Ergebnisse bei der Staubaufnahme im Vergleich zu den Top 10 der meistverkauften 2.400 Watt Staubsaugern in Europa, von einem externem Testinstitut gemäß EN 60312-1:2013 auf Teppich geprüft, Februar/April 2014
"Allergy H13" ist eine Handelsbezeichnung und darf nicht in die lokale Sprache übersetzt werden
Die Filterleistung wird gemäß EN 60312-1:2017 geprüft und entspricht HEPA 13.
99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2).