Volle Leistung dank PowerCyclone 8

Der Philips PowerPro Ultimate hebt unser leistungsstarkes Zyklon-System auf ein neues Niveau – für eine einfache und optimale Reinigung von Hartböden bis hin zu Teppichen. Die Bodenbeleuchtung erkennt versteckten Staub und schaltet sich aus, wenn du eine Pause benötigst.