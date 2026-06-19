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  • Performances optimales avec PowerCyclone 8
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Arrêté

PowerPro UltimateAspirateur sans sac

FC9932/09

1 récompense

Performances optimales avec PowerCyclone 8
Philips PowerPro Ultimate élève le puissant système cyclonique à un niveau supérieur, pour nettoyer on ne peut plus facilement les sols durs comme les tapis épais. L'éclairage du sol révèle la poussière dissimulée, et l'aspirateur s'arrête pour vous attendre quand vous voulez faire une pause.
Voir tous les avantages

Un nettoyage en profondeur avec TriActive LED

Performances optimales avec PowerCyclone 8

  • Aspiration de la poussière à 99,9 %

  • 750 W

  • Filtre Allergy H13

La technologie PowerCyclone 8 sépare la poussière de l'air

La technologie PowerCyclone 8 sépare la poussière de l'air

La technologie exclusive PowerCyclone 8 augmente la vitesse de l'air dans la chambre cyclonique afin de séparer la poussière. Son puissant tourbillon maximise le flux d'air et les performances, pour un nettoyage remarquablement efficace.

La brosse TriActive LED révèle la poussière dissimulée pour l'aspirer

La brosse TriActive LED révèle la poussière dissimulée pour l'aspirer

Notre brosse exclusive TriActive LED révèle la poussière dissimulée grâce à sa technologie d'éclairage du sol. Sa protection unique en caoutchouc évite que les cheveux ne s'enroulent autour de la brosse.

Brosse CarpetClean pour un nettoyage impeccable des tapis

Utilisez la brosse CarpetClean pour nettoyer en profondeur les tapis et moquettes les plus difficiles afin d'éliminer la poussière.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Notation globale

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Mentions légales

  1. Aspiration de la poussière comparée aux résultats des 10 aspirateurs 2 400 W les plus vendus en Europe ; testé par un institut indépendant conformément à la norme EN 60312-1/2013 sur moquette, février/avril 2014

  2. « Allergy H13 » est un nom commercial qui ne doit pas être traduit

  3. Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.

  4. Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-2).