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Arrêté
FC9932/09
Aspiration de la poussière à 99,9 %
750 W
Filtre Allergy H13
La technologie exclusive PowerCyclone 8 augmente la vitesse de l'air dans la chambre cyclonique afin de séparer la poussière. Son puissant tourbillon maximise le flux d'air et les performances, pour un nettoyage remarquablement efficace.
Notre brosse exclusive TriActive LED révèle la poussière dissimulée grâce à sa technologie d'éclairage du sol. Sa protection unique en caoutchouc évite que les cheveux ne s'enroulent autour de la brosse.
Utilisez la brosse CarpetClean pour nettoyer en profondeur les tapis et moquettes les plus difficiles afin d'éliminer la poussière.
Récompenses
Notation globale
Aspiration de la poussière comparée aux résultats des 10 aspirateurs 2 400 W les plus vendus en Europe ; testé par un institut indépendant conformément à la norme EN 60312-1/2013 sur moquette, février/avril 2014
« Allergy H13 » est un nom commercial qui ne doit pas être traduit
Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.
Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-2).