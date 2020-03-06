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HiFi-Minisystem

FWM185/12

3.7

| (6) Bewertungen

Genießen Sie den intensiven Sound Ihrer Lieblings-MP3-CD

Erleben Sie bis zu 10 Stunden unterbrechungsfreie Wiedergabe Ihrer CD/MP3/WMA-Titel auf dem FWM185. Erweitern Sie die ohnehin vielfältigen Möglichkeiten um die Musikwiedergabe von Ihrem tragbaren Player zu Hause - dank USB Direct und MP3-Playeranschluss.

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mit direkter USB-Wiedergabe

Genießen Sie den intensiven Sound Ihrer Lieblings-MP3-CD

  • MP3-CD-Wiedergabe

  • USB Direct

2-Way Bassreflex-Lautsprechersystem für kräftigen Sound

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10 Std. Spieldauer für MP3-CDs

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MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

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3.7

von 5

6

Bewertungen

2

06/03/2020

Nederland

Nederland

Philips Mitarbeiter(in)

Was een geweldige radio combinatie.

[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.

Vorteile

Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.

Nachteile

De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.

Diese Bewertung wurde für FWM185 Mini-HiFi-systeem verfasst

Datum der Verwendung 2018-03-06

Diese Bewertung wurde für FWM185 Mini-HiFi-systeem verfasst

Datum der Verwendung 2018-03-06

26/12/2014

Nederland

Nederland

Goed product philips fwm185

ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni

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Diese Bewertung wurde für FWM185 Mini-HiFi-systeem verfasst

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22/07/2012

France

France

bonne chaîne hifi

très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité

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Diese Bewertung wurde für FWM185 Minichaîne hi-fi verfasst

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