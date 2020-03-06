Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
FWM185/12
Genießen Sie den intensiven Sound Ihrer Lieblings-MP3-CD
Erleben Sie bis zu 10 Stunden unterbrechungsfreie Wiedergabe Ihrer CD/MP3/WMA-Titel auf dem FWM185. Erweitern Sie die ohnehin vielfältigen Möglichkeiten um die Musikwiedergabe von Ihrem tragbaren Player zu Hause - dank USB Direct und MP3-Playeranschluss.
MP3-CD-Wiedergabe
USB Direct
MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.
0
3.7
von 5
6
Bewertungen
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Philips Mitarbeiter(in)
Was een geweldige radio combinatie.
[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.
Vorteile
Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.
Nachteile
De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.
Diese Bewertung wurde für FWM185 Mini-HiFi-systeem verfasst
Datum der Verwendung 2018-03-06
Diese Bewertung wurde für FWM185 Mini-HiFi-systeem verfasst
Datum der Verwendung 2018-03-06
Gio123
26/12/2014
Nederland
Goed product philips fwm185
ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM185 Mini-HiFi-systeem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM185 Mini-HiFi-systeem verfasst
Gillou
22/07/2012
France
bonne chaîne hifi
très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM185 Minichaîne hi-fi verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM185 Minichaîne hi-fi verfasst