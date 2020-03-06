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Arrêté

Minichaîne hi-fi

FWM185/12

3.7

| (6) Avis

Votre musique préférée sur CD-MP3 avec un son de qualité

Écoutez votre musique sur CD ou aux formats MP3/WMA sur la mini-chaîne FWM185, sans interruption pendant 10 heures. Prolongez votre plaisir musical en écoutant vos morceaux préférés chez vous sur votre baladeur via USB direct et grâce au lecteur MP3 intégré.

Voir tous les avantages

avec lecture via USB direct

Votre musique préférée sur CD-MP3 avec un son de qualité

  • Lecture CD-MP3

  • USB Direct

Système d'enceinte à 2 voies Bass Reflex pour une restitution puissante du son

Système d'enceinte à 2 voies Bass Reflex pour une restitution puissante du son

10 heures de lecture de CD-MP3

10 heures de lecture de CD-MP3

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

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Spécificités Techniques

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3.7

sur 6

6

Avis

2

06/03/2020

Nederland

Nederland

Employé de Philips

Was een geweldige radio combinatie.

[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.

Avantages

Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.

Contre

De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.

Cet avis a été rédigé pour FWM185 Mini-HiFi-systeem

Date d'utilisation 2018-03-06

Cet avis a été rédigé pour FWM185 Mini-HiFi-systeem

Date d'utilisation 2018-03-06

26/12/2014

Nederland

Nederland

Goed product philips fwm185

ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FWM185 Mini-HiFi-systeem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FWM185 Mini-HiFi-systeem

22/07/2012

France

France

bonne chaîne hifi

très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FWM185 Minichaîne hi-fi

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