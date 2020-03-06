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Arrêté
FWM185/12
Votre musique préférée sur CD-MP3 avec un son de qualité
Écoutez votre musique sur CD ou aux formats MP3/WMA sur la mini-chaîne FWM185, sans interruption pendant 10 heures. Prolongez votre plaisir musical en écoutant vos morceaux préférés chez vous sur votre baladeur via USB direct et grâce au lecteur MP3 intégré.
Lecture CD-MP3
USB Direct
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
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3.7
sur 6
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Avis
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Employé de Philips
Was een geweldige radio combinatie.
[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.
Avantages
Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.
Contre
De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.
Cet avis a été rédigé pour FWM185 Mini-HiFi-systeem
Date d'utilisation 2018-03-06
Cet avis a été rédigé pour FWM185 Mini-HiFi-systeem
Date d'utilisation 2018-03-06
Gio123
26/12/2014
Nederland
Goed product philips fwm185
ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FWM185 Mini-HiFi-systeem
Oui, je recommande ce produit
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Gillou
22/07/2012
France
bonne chaîne hifi
très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FWM185 Minichaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FWM185 Minichaîne hi-fi