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Eingestellt
Satter, kraftvoller Sound
Erleben Sie dank einer Ausgangsleistung von 140 W RMS eine unterbrechungsfreie Wiedergabe Ihrer CD/MP3/WMA-Titel. Dank des USB Direct-Anschlusses können Sie die ohnehin vielfältigen Möglichkeiten der Musikwiedergabe von Ihrem USB-Massenspeicher zu Hause noch erweitern.
CD, MP3-CD
USB Direct
UKW
120 W
Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.3
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
david99
13/05/2016
España
es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar
osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar
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Diese Bewertung wurde für FWM210 Minicadena Hi-Fi verfasst
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Gukke
20/05/2012
België
Leuk product
Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.
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Diese Bewertung wurde für FWM210 Mini-HiFi-systeem verfasst
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gibus42
14/10/2014
France
bon son .deçu lecteur cd
lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FWM210 Minichaîne hi-fi verfasst
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