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HiFi-Minisystem

FWM210/12

4.3

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Satter, kraftvoller Sound

Erleben Sie dank einer Ausgangsleistung von 140 W RMS eine unterbrechungsfreie Wiedergabe Ihrer CD/MP3/WMA-Titel. Dank des USB Direct-Anschlusses können Sie die ohnehin vielfältigen Möglichkeiten der Musikwiedergabe von Ihrem USB-Massenspeicher zu Hause noch erweitern.

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Begeistert von Sound

Satter, kraftvoller Sound

  • CD, MP3-CD

  • USB Direct

  • UKW

  • 120 W

MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung

MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung

Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Digitale Einstellung von Vorwahlprogrammen

Digitale Einstellung von Vorwahlprogrammen

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.3

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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13/05/2016

España

España

es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar

osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar

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Diese Bewertung wurde für FWM210 Minicadena Hi-Fi verfasst

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20/05/2012

België

België

Leuk product

Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.

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Diese Bewertung wurde für FWM210 Mini-HiFi-systeem verfasst

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14/10/2014

France

France

bon son .deçu lecteur cd

lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FWM210 Minichaîne hi-fi verfasst

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