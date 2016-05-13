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Arrêté
Un son riche et puissant
Écoutez votre musique sur CD ou aux formats MP3 et WMA sans interruption à une puissance de 140 W RMS. La connexion USB Direct vous permet d'écouter votre musique chez vous, à partir de votre périphérique de stockage de masse USB.
CD, CD-MP3
USB Direct
FM
120 W
RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.
MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.3
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
david99
13/05/2016
España
es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar
osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FWM210 Minicadena Hi-Fi
Oui, je recommande ce produit
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Gukke
20/05/2012
België
Leuk product
Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FWM210 Mini-HiFi-systeem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FWM210 Mini-HiFi-systeem
gibus42
14/10/2014
France
bon son .deçu lecteur cd
lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FWM210 Minichaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FWM210 Minichaîne hi-fi