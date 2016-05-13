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Arrêté

Minichaîne hi-fi

FWM210/12

4.3

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Un son riche et puissant

Écoutez votre musique sur CD ou aux formats MP3 et WMA sans interruption à une puissance de 140 W RMS. La connexion USB Direct vous permet d'écouter votre musique chez vous, à partir de votre périphérique de stockage de masse USB.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Un son riche et puissant

  • CD, CD-MP3

  • USB Direct

  • FM

  • 120 W

Syntoniseur numérique avec mémoire

Syntoniseur numérique avec mémoire

Puissance de sortie totale de 140 W RMS

Puissance de sortie totale de 140 W RMS

RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

4
2
1

13/05/2016

España

España

es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar

osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FWM210 Minicadena Hi-Fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FWM210 Minicadena Hi-Fi

20/05/2012

België

België

Leuk product

Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FWM210 Mini-HiFi-systeem

Oui, je recommande ce produit

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14/10/2014

France

France

bon son .deçu lecteur cd

lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FWM210 Minichaîne hi-fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FWM210 Minichaîne hi-fi

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