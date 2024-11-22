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  • Alternative Product Photograph Philips 2000i Series Air Purifier AC2889/90
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Eingestellt

Genuine replacement filterAktivkohlefilter

FY2420/10

3.5

| (26) Bewertungen

Starker Schutz für eine hervorragende Leistung

Der Philips Aktivkohlefilter nimmt Gerüche und inhalierbare gesundheitsgefährdende Gase wie VOC, Ozon und Formaldehyd aus der Luft in Ihrem Zuhause auf, damit es sauber und sicher bleibt.

Alle Vorteile anzeigen

Perfekt passender Originalfilter von Philips

Starker Schutz für eine hervorragende Leistung

  • Lebensdauer von bis zu 12 Monaten

  • Filtert Gase und Gerüche

Perfekte Passform für kontinuierlich hohe Leistung

Perfekte Passform für kontinuierlich hohe Leistung

Der Originalfilter von Philips wurde zusammen mit dem Gerät konzipiert. Dadurch ist die perfekte Passform garantiert, die für einen kontinuierlich reibungslosen Betrieb des Geräts sorgt.

Der Philips Aktivkohlefilter entfernt Gase und Gerüche.

Der Philips Aktivkohlefilter entfernt Gase und Gerüche.

Der Aktivkohlefilter in Wabenstruktur wurde speziell zur effektiven Entfernung gesundheitsgefährdender Gase aus der Luft entwickelt, darunter Ozon und VOC (flüchtige organische Verbindungen). Diese schädlichen Gase werden bei Renovierungen, beim Kochen und anderen heimischen Aktivitäten freigesetzt. Der Aktivkohlefilter absorbiert sie, und Sie können saubere, gesunde Luft atmen.

Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts

Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts

Die Philips Luftfilter durchlaufen eine Reihe vorgeschriebener und strenger Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit geprüft, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten. Unsere Filter sind dafür ausgelegt, bis zum Ende der Filterlebensdauer die beste Leistung deines Philips Luftreinigers zu garantieren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

26

Bewertungen

22/11/2024

Deutschland

Deutschland

Sehr zufriedeb

Ich bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Gerüche werden sofort eliminiert. Manchmal stelle ich den Luftfilter auch in die Küche beim Kochen und man merkt sofort einen Unterschied.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2420/30 Aktivkohlefilter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2420/30 Aktivkohlefilter verfasst

21/12/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Produkt macht was es soll

Aufgrund einer Lungenerkrankung wurde der Luftfilter angeschafft; durch ständigen Gebrauch kristallisierte sich ein verminderter Staub - und schnellerer Abbau von Gerüchen heraus.

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Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2420/30 Aktivkohlefilter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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15/11/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Corona

Prima! Alles bestens,täglich in Gebrauch. In ordnung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2420/30 Aktivkohlefilter verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Anwender und den WHO-Daten zum Grad der Luftverschmutzung in den Städten. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.

  2. (2) Nur für ausgewählte Modelle mit Konnektivität verfügbar

  3. (3) Trifft nur für Länder zu, in denen der Philips Shop verfügbar ist.

  4. (4) Das Filtermaterial des NanoProtect HEPA-Filters bietet einen niedrigeren Luftwiderstand als das Material des HEPA H13-Filters. Damit erreicht der Philips Luftreiniger mit NanoProtect eine höhere Clean Air Delivery Rate (CADR) als ein ähnlich großer zertifizierter HEPA H13-Filter.

  5. (5) Aus der Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCl-Aerosol durch IUTA gemäß DIN71460-1.

  6. (6) Anteil auf dem Filter, der für den Philips Luftreiniger AC1711 oder 1715 verwendet wurde

  7. (7) Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einer 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Testkammer durchgeführt.

  8. (8) Mikrobenreduktionstest in einem externen Labor, in einer mit Aerosolen des Vogelcoronavirus (IBV) kontaminierten Testkammer, mit Philips HEPA NanoProtect Filter.