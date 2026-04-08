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Genuine replacement filter Aktivkohlefilter

Eingestellt

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Genuine replacement filterAktivkohlefilter

FY2420/10

Genuine replacement filter Aktivkohlefilter

Eingestellt

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Handbücher und Dokumentation

Der Philips Aktivkohlefilter nimmt Gerüche und inhalierbare gesundheitsgefährdende Gase wie VOC, Ozon und Formaldehyd aus der Luft in Ihrem Zuhause auf, damit es sauber und sicher bleibt.

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  • 8 April 2026