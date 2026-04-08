Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Genuine replacement filter Aktivkohlefilter
Eingestellt
Support
FY2420/10
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Der Philips Aktivkohlefilter nimmt Gerüche und inhalierbare gesundheitsgefährdende Gase wie VOC, Ozon und Formaldehyd aus der Luft in Ihrem Zuhause auf, damit es sauber und sicher bleibt.