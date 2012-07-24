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Eingestellt

Dampfbügeleisen

GC1010/01

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Garantiert schnell und effektiv

Dampfbügeleisen mit drei Dampfeinstellungen, Aluminium-Bügelsohle und integrierter Calc Clean Funktion.

Alle Vorteile anzeigen

Bügelsohle für schnelles Bügeln

Garantiert schnell und effektiv

Bügeltemperatur-Bereitschaftsanzeige

Bügeltemperatur-Bereitschaftsanzeige

Anzeige erlischt, wenn die gewünschte Bügeltemperatur erreicht ist

Calc-Clean-Funktion schützt das Bügeleisen vor Kalkablagerungen

Calc-Clean-Funktion schützt das Bügeleisen vor Kalkablagerungen

Die Calc-Clean-Funktion ermöglicht dir das einfache Spülen des Philips Bügeleisens, um Kalkpartikel zu entfernen. Auf diese Weise wird die Lebensdauer deines Bügeleisens verlängert.

Geschliffene Bügelsohle

Geschliffene Bügelsohle

Geschliffene Bügelsohle

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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

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4
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1

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent size of soleplate

Perfect for ironing shirts and ironing sheets becomes a pleasure due to the gliding of the soleplate.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC1010/01 Steam iron verfasst

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