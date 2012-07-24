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Eingestellt
Garantiert schnell und effektiv
Dampfbügeleisen mit drei Dampfeinstellungen, Aluminium-Bügelsohle und integrierter Calc Clean Funktion.
Anzeige erlischt, wenn die gewünschte Bügeltemperatur erreicht ist
Die Calc-Clean-Funktion ermöglicht dir das einfache Spülen des Philips Bügeleisens, um Kalkpartikel zu entfernen. Auf diese Weise wird die Lebensdauer deines Bügeleisens verlängert.
Geschliffene Bügelsohle
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Padstow
24/07/2012
United Kingdom
Excellent size of soleplate
Perfect for ironing shirts and ironing sheets becomes a pleasure due to the gliding of the soleplate.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC1010/01 Steam iron verfasst
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Diese Bewertung wurde für GC1010/01 Steam iron verfasst