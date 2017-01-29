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Eingestellt
GC1026/30
Schnell von Anfang an
Mit diesem EasySpeed Plus Bügeleisen bügeln Sie dank folgender Merkmale noch schneller: Dreifache Präzisionsspitze, gleichmäßige Wärmeverteilung entlang der Bügelsohle und konstanter Dampfausstoß.
25 g/Min. Dampfleistung, 90 g Dampfstoß
Antihaftbeschichtete Bügelsohle
Anti-Kalk
2.000 Watt
Leistung von bis zu 2.000 W für durchgehend hohen Dampfausstoß
Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.
Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/Min für effektiveres Glätten
Auszeichnungen
4.5
von 5
4
Bewertungen
Olli89
29/01/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super einfache Bedienung
Habe das Bügeleisen zum Geburtstag bekommen und bin total begeistert :-) einfache Bedienung, leichtes Bügeleisen und bügelt super gut und schnell. Würde ich immer wieder kaufen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Hexe63
17/09/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
super gerät
Schnelles bügeln...gleitet leicht ....und ist auch vom Gewicht leicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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aplos73
02/02/2018
Ελλάδα
Πολύ καλό
Πολύ καλό και πρακτικό σίδερο.Κάνεις εύκολα την δουλειά σου και μεταφέρετε εύκολα.Το μόνο κακό είναι οι αν έχεις πολλά ρούχα να σιδερώσεις σε κουράζει γιατί είναι σχετικά μικρό σίδερο.Κατά τα άλλα μια χαρά είναι.Και οικονομικό.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο verfasst
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