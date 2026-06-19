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Eingestellt
GC1029/90
25 g/Min. Dampfleist., 100 g Dampfstoß
2.000 W
Automatische Sicherheitsabschaltung
Dampfstoß von bis zu 100 g zum schnellen Glätten von selbst hartnäckigsten Falten.
Die Spraydüse erzeugt einen feinen Dampfnebel zum gleichmäßigen Anfeuchten des Stoffes, sodass Falten sich leichter ausbügeln lassen.
Dieses Dampfbügeleisen kann mit normalem Leitungswasser betrieben werden. Die Calc-Clean-Funktion ermöglicht es, Kalkablagerungen ganz einfach aus Ihrem Bügeleisen zu entfernen. Um die Leistungsfähigkeit Ihres Philips Dampfbügeleisens beizubehalten, sollten Sie bei Verwendung von normalem Leitungswasser diese Calc-Clean-Funktion einmal im Monat nutzen.
Auszeichnungen
Bewertungen