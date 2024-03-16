Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Rund ums Bügeln
Alle Serien
Dampfbügeleisen
Eingestellt
Support
GC1110/07
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
User Manual Philips Steam iron
Dampfbügeleisen mit 3 Dampfeinstellungen und stabiler und außerordentlich kratzfester Dupont Dynaglide Bügelsohle. Integrierte Calc-Clean Funktion.
Alle (3)
Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Wie entkalke ich mein Philips Dampfbügeleisen?
Wie reinige ich die Bügelsohle meines Philips Dampf-/Trocken-Bügeleisens?
500 SeriesFusselrasierer
Fusselrasierer
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Mein Philips Dampfbügeleisen erzeugt keinen Dampf
Die Calc-Clean-Anzeige am Dampfbügeleisen blinkt weiterhin
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter