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Eingestellt

EasySpeed AdvancedDampfbügeleisen

GC2675/85

4.6
| (108) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Noch schneller von Anfang an
Schnelles Bügeln von Anfang an: schnelles Aufheizen, XL-Wasseröffnung, starke Dampfstöße für hartnäckige Falten, langlebige Keramikbügelsohle für schnelles Gleiten und Tropf-Stopp-System – damit wird Ihr Bügelvorgang auf 5 Arten beschleunigt.
Alle Vorteile anzeigen

Beschleunigt den Bügelvorgang auf 5 Arten

Noch schneller von Anfang an

  • 2.400 W

  • Dampfstoß von 180 g

  • Konstante Dampfleistung von 40 g/Min.

  • Keramikbügelsohle

2.400 W für schnelles Aufheizen in 30 Sekunden

2.400 W für schnelles Aufheizen in 30 Sekunden

Bietet schnelles Aufheizen in 30 Sekunden, damit du noch schneller starten kannst.

Dampfstoß von bis zu 180 g glättet selbst hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 180 g glättet selbst hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.6

von 5

108

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

2

07/03/2021

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Perfekt

Das Bügeleisen bügelt die Wäsche perfekt, ich freue mich jedesmal, wenn ich etwas zu bügeln habe.

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Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen verfasst

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11/02/2021

Deutschland

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Praktisch und schnell

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Bügeleisen hält was es verspricht. Es ist leicht, einfach in der Handhabung und erhitzt schnell. Es gleitet sehr gut über den Stoff, sodass sich kaum Kanten bilden. Ich nutze es für ca. 2-3 mal in der Woche meine Blusen zu bügeln. Für junge Leute, die durchschnittlich viel bügeln, ist das Bügeleisen perfekt geeignet. Ich kann es also definitiv weiterempfehlen!

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Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen verfasst

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07/02/2021

Deutschland

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Tolles Produkt mit einer einfachen Handhabung

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Bügeleisen EasySpeed Advanced (GC2675/85) überzeugt durch seine einfache Handhabung und seinem schicken, schlichtem Design. Das Bügeleisen wird in einer tollen hitzebeständigen Box geliefert, die sich prima als Aufbewahrung für das Bügeleisen eignet, wenn man es nach Verwendung sicher verstauen will. Die Haptik und Optik des Gerätes ist sehr wertig. Möchte man das Bügeleisen kurz hinstellen, hat es einen sicheren Stand auf seinem breiten Fuß. Das Bügeleisen erwärmt sich sehr schnell, sodass man es schon nach wenigen Sekunden in Gebrauch nehmen kann. Ein weiterer Pluspunkt an dem Bügeleisen ist die große Bügelsohle mit der man schnell über verschiedene Textsturen von Stoff gleiten kann. Die vordere Spitze der Bügelsohle lässt einen präzise an den Säumen (z.B. an den Achseln des Tshirts) entlang bügeln, ohne das man sich unschöne Falten zuzieht. Das wechseln in die verschiedenen Modi’s geht schnell und einfach durch das leicht bedienbare Drehrädchen in der Mitte des Geräts, dieses lässt sich auch mit einer Hand bedienen, sodass man beim Bügeln nicht kurz absetzen muss. Gleiten tut das Bügeleisen problemlos über diverse Stoffarten, ohne kleben zu bleiben und die Füllöffnung für das Wasser hat eine optimale Größe. Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden und möchte es nicht mehr missen.

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Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen verfasst

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