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Eingestellt
GC2830/02
Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Für tolle Ergebnisse Tag für Tag brauchst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit seiner neuen SteamGlide Bügelsohle, 2100 W für konstant hohe Dampfleistung und Kalkschutz-Tabletten bietet dir dieses Philips Dampfbügeleisen ein dauerhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis!
Stopper
Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.
2.100 W für konstant hohe Dampfleistung
Der Dampfstoß des Bügeleisens von 95 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.
Auszeichnungen
4.0
von 5
3
Bewertungen
Johanna2011
09/10/2011
Nederland
Dit product heeft prima eigenschappen
Grote vulopening dus makkelijk met water te vullen en na gebruik makkelijk het water weg te laten lopen. Strijkt soepel en licht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Jenie30
16/10/2011
Nederland
Handig strijkijzer in gebruik
Strijkijzer werkt prettig en strijkt goed. ben er tevbreden over
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Frenchie
02/10/2011
United Kingdom
Reliability is a problem
This is the third Philips SteamGlide in 2 years. The previous 2 models were both replaced within the warranty period for electrical problems.
Diese Bewertung wurde für 2800 series GC2830 Steam iron verfasst
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