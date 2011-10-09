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2800 SeriesSteam Iron

GC2830/02

4

| (3) Bewertungen

1 Auszeichnung

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

Für tolle Ergebnisse Tag für Tag brauchst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit seiner neuen SteamGlide Bügelsohle, 2100 W für konstant hohe Dampfleistung und Kalkschutz-Tabletten bietet dir dieses Philips Dampfbügeleisen ein dauerhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis!

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Bügeleisen mit neuer SteamGlide Bügelsohle

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • Stopper

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

Konstant hohe Dampfleistung

Konstant hohe Dampfleistung

2.100 W für konstant hohe Dampfleistung

Dampfstoß bis zu 95 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Dampfstoß bis zu 95 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Der Dampfstoß des Bügeleisens von 95 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

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4.0

von 5

3

Bewertungen

2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product heeft prima eigenschappen

Grote vulopening dus makkelijk met water te vullen en na gebruik makkelijk het water weg te laten lopen. Strijkt soepel en licht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer verfasst

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16/10/2011

Nederland

Nederland

Handig strijkijzer in gebruik

Strijkijzer werkt prettig en strijkt goed. ben er tevbreden over

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Diese Bewertung wurde für 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer verfasst

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Reliability is a problem

This is the third Philips SteamGlide in 2 years. The previous 2 models were both replaced within the warranty period for electrical problems.

Diese Bewertung wurde für 2800 series GC2830 Steam iron verfasst

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