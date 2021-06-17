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Eingestellt
Kompakte Lösung für einfaches Glätten
Dieser tragbare Dampfglätter ist perfekt für empfindliche Stoffe, schwer zu bügelnde Stellen sowie zur Auffrischung jeglicher Kleidung und Polster geeignet – ganz ohne Brandflecken. Dank des leichten und kompakten Designs kann er überall problemlos verwendet werden. Dampf an und los geht's!
1.000 W, bis zu 20 g/Min.
Vertikaldampf
Fester Wasserbehälter (60 ml)
Eine elektrische Pumpe sorgt automatisch für einen gleichmäßigen Dampfausstoß zum einfachen und schnellen Glätten.
Der Bürstenaufsatz öffnet die Fasern, damit der Dampf besser in den Stoff eindringen kann. Er ist besonders gut für dickere Kleidung wie Jacken und Mäntel geeignet und hilft dabei, Schmutz und Knötchen zu entfernen.
Der Dampfglätter ist für alle bügelbaren Stoffe und Kleidungsstücke geeignet. Die Dampfplatte kann ohne Bedenken und Gefahr von Brandflecken auf allen Kleidungsstücken angewendet werden – eine hervorragende Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.
Auszeichnungen
4.4
von 5
82
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
LilithGrey
17/06/2021
Deutschland
Absolutely fabulous
Just great to use and to travel with. I absolutely love it.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC300/20 Tragbare Dampfbürste verfasst
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Rui Filipe
23/01/2022
Portugal
Verifizierter Käufer
Excelente
Serve perfeitamente para o que queria, ter as camisolas e camisas sempre prontas Ficam excelentes, também já foi usado para as cortinas mas devido ao pequeno deposito, tive de encher 5 vezes para que as cortinas ficassem passadas (mas nao era para isto) Excelente vaporizador
Vorteile
Ficam logo prontas na primeira passagem
Nachteile
não tenho
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC300/20 Vaporizador para roupa portátil verfasst
Date of Use 2021-07-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Date of Use 2021-07-23
Bildon
03/01/2022
España
Magnifica
Es un producto practicó y fácil en manejo, su potencia y diseño es excelente lo recomiendo
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC300/20 Handheld garment steamer verfasst
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Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.