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  • Kompakte Lösung für einfaches Glätten
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Eingestellt

Tragbare Dampfbürste

GC300/20

4.4

| (82) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Kompakte Lösung für einfaches Glätten

Dieser tragbare Dampfglätter ist perfekt für empfindliche Stoffe, schwer zu bügelnde Stellen sowie zur Auffrischung jeglicher Kleidung und Polster geeignet – ganz ohne Brandflecken. Dank des leichten und kompakten Designs kann er überall problemlos verwendet werden. Dampf an und los geht's!

Alle Vorteile anzeigen

Ideales Bügeleisenzubehör, kein Bügelbrett erforderlich

Kompakte Lösung für einfaches Glätten

  • 1.000 W, bis zu 20 g/Min.

  • Vertikaldampf

  • Fester Wasserbehälter (60 ml)

Automatischer gleichmäßiger Dampfausstoß für einfaches Glätten

Automatischer gleichmäßiger Dampfausstoß für einfaches Glätten

Eine elektrische Pumpe sorgt automatisch für einen gleichmäßigen Dampfausstoß zum einfachen und schnellen Glätten.

Bürstenaufsatz für dickere Stoffe

Bürstenaufsatz für dickere Stoffe

Der Bürstenaufsatz öffnet die Fasern, damit der Dampf besser in den Stoff eindringen kann. Er ist besonders gut für dickere Kleidung wie Jacken und Mäntel geeignet und hilft dabei, Schmutz und Knötchen zu entfernen.

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Der Dampfglätter ist für alle bügelbaren Stoffe und Kleidungsstücke geeignet. Die Dampfplatte kann ohne Bedenken und Gefahr von Brandflecken auf allen Kleidungsstücken angewendet werden – eine hervorragende Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

82

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

17/06/2021

Deutschland

Deutschland

Absolutely fabulous

Just great to use and to travel with. I absolutely love it.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC300/20 Tragbare Dampfbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC300/20 Tragbare Dampfbürste verfasst

23/01/2022

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Excelente

Serve perfeitamente para o que queria, ter as camisolas e camisas sempre prontas Ficam excelentes, também já foi usado para as cortinas mas devido ao pequeno deposito, tive de encher 5 vezes para que as cortinas ficassem passadas (mas nao era para isto) Excelente vaporizador

Vorteile

Ficam logo prontas na primeira passagem

Nachteile

não tenho

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC300/20 Vaporizador para roupa portátil verfasst

Date of Use 2021-07-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC300/20 Vaporizador para roupa portátil verfasst

Date of Use 2021-07-23

03/01/2022

España

España

Magnifica

Es un producto practicó y fácil en manejo, su potencia y diseño es excelente lo recomiendo

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC300/20 Handheld garment steamer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.