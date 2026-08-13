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Eingestellt
GC3116/02
Die kontinuierlich hohe Dampfleistung sorgt dafür, dass hartnäckige Falten problemlos entfernt werden können.
Da ein Nachfüllen dank des großen 300-ml-Wasserbehälters weniger häufig erforderlich ist, kannst du mehr Kleidungsstücke in einem Durchgang bügeln.
Dieses Philips Bügeleisen hat eine Vertikaldampffunktion zum Glätten hängender Stoffe.
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