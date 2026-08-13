Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand

Dieses Dampfbügeleisen von Philips bietet Ihnen aufgrund einer extra großen Einfüllöffnung, eines besonders langen Kabels und der Wasserstandsanzeige nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern Sie können dank der SteamGlide-Bügelsohle auch schneller und einfacher bügeln!