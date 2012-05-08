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Eingestellt

EnergyCareSteam Iron

GC3640/02

4.4

| (51) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

100 % Dampfdruck bei 20 %* geringerem Energieverbrauch

Diese innovative Funktion Ihres Philips Bügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 20 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.

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Dampfbügeleisen für grünere Ergebnisse

100 % Dampfdruck bei 20 %* geringerem Energieverbrauch

  • Dampfspitze

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.

Automatisch Energie sparen

Automatisch Energie sparen

Automatisch Energie sparen: Diese innovative Funktion Ihres Philips Dampfbügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei einem deutlich geringeren Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.

Ergonomischer weicher Griff für mehr Bügelkomfort

Ergonomischer weicher Griff für mehr Bügelkomfort

Mit dem weichen Griff des Philips Bügeleisens können Sie mühelos auch längere Zeit bügeln.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.4

von 5

51

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Super Produkt

Tolles Bügeleisen. Liegt sehr gut in der Hand, nicht schwer zu bedienen. Einfach gut.

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Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3640 Dampfbügeleisen verfasst

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Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3640 Dampfbügeleisen verfasst

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

great iron, very effective!

this iron gets good reviews so we bought it. wow, what a difference, by far the best iron i have used. one pass of the iron over a shirt and it's smooth. magic! seems to produce a good amount of steam so not sure how it can be enery efficient but it's much quicker so that saves time and energy. buy it!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3640 Steam iron verfasst

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

great iron, very effective!

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Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3640 Steam iron verfasst

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