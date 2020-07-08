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Eingestellt

EasySpeed AdvancedDampfbügeleisen

GC3675/30

4.5

| (77) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Kabelloses Bügeln für ultimative Bewegungsfreiheit

EasySpeed Advanced verbindet leistungsstarken Dampf mit der Freiheit des kabellosen Bügelns. Egal wo auf dem Bügelbrett – Sie erreichen selbst schwierige Stellen mit Leichtigkeit. Im Handumdrehen aufgeheizt, schnell aufgeladen und mit Transportverriegelung zur Aufbewahrung.

Alle Vorteile anzeigen

Kabelloses Bügeln für ultimative Bewegungsfreiheit

  • 2.400 W

  • Dampfstoß von 190 g

  • Konstante Dampfleistung von 35 g/Min

  • Keramikbügelsohle

2.400 W für schnelles Aufheizen in 30 Sekunden

2.400 W für schnelles Aufheizen in 30 Sekunden

Bietet schnelles Aufheizen in 30 Sekunden, damit du noch schneller starten kannst.

Dampfstoß von bis zu 190 g glättet auch hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 190 g glättet auch hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Dampfleistung von bis zu 35 g/Min. für eine starke, konstante Leistung

Dampfleistung von bis zu 35 g/Min. für eine starke, konstante Leistung

Dampfleistung von bis zu 35 g/Min. für starke und konstante Leistung

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.5

von 5

77

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

08/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Best ever iron

I think this iron is brilliant, much lighter than one I had , just glides over garment etc

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Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron verfasst

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01/07/2020

Norge

Norge

Enkelt i bruk

Flottt strykeresultat. Varmes raskt opp til riktig temperatur. Jeg er spesielt fornøyd med at det er et stående strykejern.

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Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC3672/20 Dampstrykejern verfasst

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15/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great product in every way

Easy to use very light beautiful styling does exactly what I bought it for .,no messing with awkward cables a wonderful product

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron verfasst

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