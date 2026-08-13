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Eingestellt
GC4340
Gleichmäßiger Dampfausstoß des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/min – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.
Die einzigartige Dampfspitze läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über spezielle Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel und sorgt für ein optimales Bügelergebnis.
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