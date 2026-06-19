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  • Schneller*, einfacher und cleverer
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Eingestellt

Azur Performer PlusDampfbügeleisen

GC4506/20

1 Auszeichnung

Schneller*, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer Plus kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät verfügt über eine automatische Dampfregelung, eine SteamGlide Bügelsohle sowie einen integrierten Kalkbehälter, der lose Kalkpartikel während des Bügelns auffängt und somit für lang anhaltende Dampfleistung sorgt.
Alle Vorteile anzeigen

Effizientere Calc Clean Funktion und Kalkbehälter

Schneller*, einfacher und cleverer

  • 45 g/min Dampfausstoß, 170 g Dampfstoß

  • SteamGlide Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.400 Watt

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.

Automatische Dampfregelung mit passendem Dampf für jedes Kleidungsstück

Automatische Dampfregelung mit passendem Dampf für jedes Kleidungsstück

Dank der automatischen Dampfregelung musst du dir keine Gedanken mehr um das Auswählen der richtigen Dampfmenge machen. Wähle einfach die Temperatur für jedes zu bügelnde Kleidungsstück aus und schon kann es losgehen.

Optimales Gewicht für leichteres Gleiten über Kleidungsstücke

Optimales Gewicht für leichteres Gleiten über Kleidungsstücke

Das Bügeleisen hat das optimale Gewicht für ein leichtes Gleiten über jedes Kleidungsstück. So kannst du problemlos bügeln und das Bügeleisen ganz einfach auf dem Bügelbrett handhaben oder auf seine Standfläche stellen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W