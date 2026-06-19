Automatische Dampfregelung mit passendem Dampf für jedes Kleidungsstück

Dank der automatischen Dampfregelung musst du dir keine Gedanken mehr um das Auswählen der richtigen Dampfmenge machen. Wähle einfach die Temperatur für jedes zu bügelnde Kleidungsstück aus und schon kann es losgehen.