Heute konnte ich zum ersten Mal mit einem vollen Wäschekorb mein neues Philips Azur Performer Plus Typ GC4506 testen. Ich bin ehrlich gesagt wirklich begeistert von dem optischen Erscheinungsbild. Modern, schick, robust, so wirkt es. Als ich es zum ersten Mal aus dem Karton nahm, fiel mir sofort auf, dass es viel schwerer ist als mein bisheriges Dampfbügeleisen (ebenfalls ein Philips Dampf Modell älterer Generation). Anfangs kamen mir Zweifel, ob die Schwere ein Hindernis beim bügeln sei und das Ganze noch unangenehmer macht, aber ich muss sagen: beim Bügeln stört das hohe Gewicht absolut nicht. Das Bügeleisen gleitet geschmeidig über die Wäsche, trotz des Gewichtes. So, kommen wir zu den ersten Schritten im Umgang mit dem Philips Azur Performer Plus GC4506 . Als erstes habe ich die Betriebsanleitung beiseite gepackt, jeder, der schon mal mit einem Dampfbügeleisen zu tun hatte, weiß instinktiv, was zu tun ist. Zunächst habe ich den Wassertank befüllt. Das Philips Azur Performer Plus verfügt über eine calc clean Funktion. Das heißt, dass man ganz normales kalkhaltiges Leitungswasser einfüllen kann und die Kalkpartikel sich in dem Kalk Clean Behälter sammeln sollen . Anschließend kann man das Bügeleisen mit wenig Aufwand selbst "entkalken". Ich muss dazu sagen, dass ich zu dieser Funktion keine Bewertung schreiben kann. Wir haben einen Kondenstrockner, ich produziere also destilliertes Wasser selbst. Warum sollte ich dann mein Bügeleisen mit Kalk belasten??? Richtig, wäre quatsch. Diese Funktion solltet ihr selbst Überprüfen, aber ich finde diese Funktion durchaus sinnvoll, wenn sie so einfach funktioniert. Nachdem der Wassertank nun mit Wasser befüllt war (es passt auch deutlich mehr rein, als bei meinem alten Bügeleisen) habe ich die Temperatur auf die höchste Stufe gedreht und gewartet bis das Eisen heiß war. Das ging ebenfalls erstaunlich schnell. Man hat verschiedene Möglichkeiten mit dem Dampf zu arbeiten. Es gibt einen Dampf-Knopf, der einen erstaunlich starken Dampfstoß abgibt. Desweiteren gibt es einen permanenten Dampf, und eine Eco Einstellung. Anfangs habe ich mit dem Dampfstoßknopf gebügelt. Und ich muss sagen, ich war begeistert. Mein altes Bügeleisen empfand ich eigentlich schon als recht dampfstark, aber dieses Bügeleisen toppt mein altes um Längen!!! Ich bin es von meinem alten Bügeleisen gewohnt, dass sehr schnell die erforderliche Temperatur schwindet um Dampf zu erzeugen, so dass ständig Wassertropfen aus den Dampfdüsen tropfen und die Wäsche nass machen. Da muss sich das Philips Azur Performer Plus ebenfalls nicht verstecken. Ich hatte den Dampf auf Dauerdampf und konnte in aller Ruhe die dicken Pullis meines Mannes bügeln, ohne dass auch nur ein Tropfen Wasser mit herauskam. Zwar sprang ab und an die Leuchte an, dass die Temperatur niedrig ist, aber es kam trotzdem kein Wasser aus den Dampfdüsen. Dieser Punkt macht mich wenn ich ehrlich bin am glücklichsten, weil das genau der wunde Punkt bei meinem alten Bügeleisen war. Ständig war die Wäsche nass.... Mit diesem Bügeleisen passierte mir das absolut nicht mehr! Was ebenfalls ein deutlicher Pluspunkt ist: Der Dampf wird sehr schnell wieder erzeugt. Also die Temperatur kommt sehr schnell wieder auf Maximum hoch. Ich kann hier auch nur Vergleiche mit meinem alten Bügeleisen ziehen. Bei meinem alten Bügeleisen konnte ich den Dampf immer nur kurz anmachen, dann kam kein Dampf mehr, sondern Wasser heraus. Ebenso hat es richtig lang gedauert, bis neuer Dampf erzeugt wurde. Bei dem Philips Azur Performer Plus hingegen war der Dampf zu keiner Zeit weg, ebenso kam nie Wasser aus den Düsen. Und auch die Temperatur war sehr schnell wieder auf Maximum, so dass die Temperaturleuchte erlischt. Nun mal was zu den Wäscheergebnissen: Durch das Gewicht und die Stärke des Dampfstoßes wird die Wäsche wirklich schnell glatt. Man muss die Wäsche auch nur von einer Seite bügeln. Die gegenüberliegende Seite ist ebenfalls glatt. Also alles in allem, ein sehr überzeugendes Bügeleisen. Während des Bügelns gleitet das Bügeleisen wirklich gut und schnell über die Wäsche. Trotz der Schwere des Eisens. Die Knöpfe für den Dampfstoß oder der Schieber für den Dauerdampf sind während des Büglens gut zu erreichen und bedienen. Was gibt es also für Nachteile? Das Kabel könnte echt länger sein, finde ich. Es ist nicht besonder kurz, aber leider auch nicht besonders lang. Länger wäre aber definitiv besser! Ich habe mir die Anleitung angeschaut. Die meisten Schritte sind durch Bilder eindeutig erklärt, man braucht kaum lesen. Falls man aber doch lesen will, dann muss man sich an den Aufbau der Anleitung erst gewöhnen! Normalerweise wird Sprache für Sprache erklärt. Hier ist jede Sprache auf jeder Seite und man muss immer seine Sprache suchen. Das ist ok, aber im ersten Moment wirklich ungewohnt und verwirrend. Fazit: Es handelt sich bei dem Philips Azur Perfomer Plus GC 4506 um ein wirklich leistungsstarkes, solide wirkendes Bügeleisen, welches easy im Umgang ist und gute Wäscheergebnisse erzielt!Absolut weiterempfehlenswert! Zumindest ist dies mein Fazit bisher. Ich werde es mit der Zeit noch ganz genau unter die Lupe nehmen, mit all seinen Funktionen und Einstellungen