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Azur Performer Plus Dampfbügeleisen

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Azur Performer Plus Dampfbügeleisen

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Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)

  • PDF Datei, 202.3 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4516/40 - English (US)

  • ZIP Datei, 2.7 MB
  • 13 March 2026

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