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Eingestellt
45 g/min Dampfausstoß, 210 g Dampfstoß
T-ionicGlide Bügelsohle
Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk
2.400 Watt
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Dank der automatischen Dampfregelung musst du dir keine Gedanken mehr um das Auswählen der richtigen Dampfmenge machen. Wähle einfach die Temperatur für jedes zu bügelnde Kleidungsstück aus und schon kann es losgehen.
Das Bügeleisen hat das optimale Gewicht für ein leichtes Gleiten über jedes Kleidungsstück. So kannst du problemlos bügeln und das Bügeleisen ganz einfach auf dem Bügelbrett handhaben oder auf seine Standfläche stellen.
Auszeichnungen
4.4
von 5
112
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Cherie11
24/04/2018
Suisse
Absolut Leistungsstark
Liegt leicht in der Hand, extrem wendig in der Anwendung, super Dampf.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4526/20 Dampfbügeleisen verfasst
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Schmidi
11/02/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Viele gute Eigenschaften für wenig Geld
Bügeleisen gleitet wie von selbst, verteilt den Dampf schön gleichmäßig und ich für alle Textilien geeignet! Heiz schnell auf und schaltet bei Nichtgebrauch ab. Dank Clean Cassette verhindert es die Verkalkung.
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macbourg
28/06/2020
France
Très bon fer
Fer d’appoint efficace . Je travaille habituellement avec une centrale vapeur avec beaucoup de pression. J’utilise ce fer en appoint et j’y trouve une certaine efficacité pour sa technologie
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Diese Bewertung wurde für Fer vapeur Azur Performer Plus GC4526/20 verfasst
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Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W