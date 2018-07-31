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Eingestellt
50 g/min Dampfausstoß, 220 g Dampfstoß
T-ionicGlide Bügelsohle
Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk
2.600 Watt
Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 50 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.
Dank der automatischen Dampfregelung musst du dir keine Gedanken mehr um das Auswählen der richtigen Dampfmenge machen. Wähle einfach die Temperatur für jedes zu bügelnde Kleidungsstück aus und schon kann es losgehen.
Die Spitze des Philips Azur Performer ist in dreierlei Hinsicht präzise: Die Bügelsohle läuft spitz zu, verfügt über eine Knopfrille und das Design der Nase ist sehr schlank. Mit der dreifachen Präzisionsspitze erreichst du sogar die kniffligsten Bereiche, z. B. um die Knöpfe oder zwischen den Falten.
Auszeichnungen
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
ruisuomi
31/07/2018
Portugal
Bom ferro de engomar. espero que dure muitos anos.
Gosto do produto mas poderia ser melhorado ao nível do design da base.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor verfasst
Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W