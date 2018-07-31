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  • Schneller*, einfacher und cleverer
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Eingestellt

Azur Performer PlusDampfbügeleisen

GC4527/00

4
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schneller*, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer Plus kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät verfügt über eine automatische Dampfregelung, eine T-ionicGlide Bügelsohle sowie einen integrierten Kalkbehälter, der lose Kalkpartikel während des Bügelns auffängt und somit für lang anhaltende Dampfleistung sorgt.
Alle Vorteile anzeigen

Effizientere Calc Clean Funktion und Kalkbehälter

Schneller*, einfacher und cleverer

  • 50 g/min Dampfausstoß, 220 g Dampfstoß

  • T-ionicGlide Bügelsohle

  • Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk

  • 2.600 Watt

Dampfausstoß von bis zu 50 g/min für effektiveres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 50 g/min für effektiveres Glätten

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 50 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.

Automatische Dampfregelung mit passendem Dampf für jedes Kleidungsstück

Automatische Dampfregelung mit passendem Dampf für jedes Kleidungsstück

Dank der automatischen Dampfregelung musst du dir keine Gedanken mehr um das Auswählen der richtigen Dampfmenge machen. Wähle einfach die Temperatur für jedes zu bügelnde Kleidungsstück aus und schon kann es losgehen.

Dreifache Präzisionsspitze für optimale Kontrolle und Sichtbarkeit

Dreifache Präzisionsspitze für optimale Kontrolle und Sichtbarkeit

Die Spitze des Philips Azur Performer ist in dreierlei Hinsicht präzise: Die Bügelsohle läuft spitz zu, verfügt über eine Knopfrille und das Design der Nase ist sehr schlank. Mit der dreifachen Präzisionsspitze erreichst du sogar die kniffligsten Bereiche, z. B. um die Knöpfe oder zwischen den Falten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

31/07/2018

Portugal

Portugal

Bom ferro de engomar. espero que dure muitos anos.

Gosto do produto mas poderia ser melhorado ao nível do design da base.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W