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Eingestellt
Schneller*, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer Plus kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät verfügt über eine automatische Dampfregelung, eine T-ionicGlide Bügelsohle sowie einen integrierten Kalkbehälter, der lose Kalkpartikel während des Bügelns auffängt und somit für lang anhaltende Dampfleistung sorgt.
45 g/min Dampfausstoß, 220 g Dampfstoß
T-ionicGlide Bügelsohle
Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk
2.400 Watt
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Unser speziell angefertigter, integrierter Kalkbehälter fängt Kalkpartikel während des Bügelns auf. Während der Selbstreinigung werden Kalkpartikel aus dem Bügeleisen gespült. Dies sorgt Tag für Tag für gleichmäßige Bügelergebnisse.
Zusätzlich zum integrierten Kalkbehälter wird hartnäckiger Kalk durch die Selbstreinigungsfunktion Ihrer Bügelsohle entfernt. Eine saubere Bügelsohle sorgt für eine verbesserte Dampfleistung und bessere Bügelergebnisse.
Auszeichnungen
4.6
von 5
106
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Bügelmuffel
24/11/2019
Suisse
ausgezeichnetes Bügeleisen
das Beste Bügeleisen das ich bisher hatte, so macht bügeln sogar mir spass
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4527/01 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4527/01 Dampfbügeleisen verfasst
lomoli
17/08/2019
Suisse
So einfach ging das Bügeln noch nie!
Hatte bis jetzt immer das Konkurrenz Produkt. Mit dem ich sehr zu frieden war. Leider hatten sie dies zurzeit nicht in der Filiale. Mir wurde dieses dann empfohlen. Jetzt bin ich sehr fro das sie das andere nicht mehr hatten.
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4527/01 Dampfbügeleisen verfasst
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4527/01 Dampfbügeleisen verfasst
Eylul27
02/08/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das produkt ist super
Es leicht zu benutzen bügelt super bin sehr schnell fertig mit bügen ich werde es immer weiter empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4527R1 Dampfbügeleisen – Generalüberholt verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4527R1 Dampfbügeleisen – Generalüberholt verfasst
Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W