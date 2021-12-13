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  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung
  • Garantierte Dampfleistung

Eingestellt

AzurDampfbügeleisen

GC4537/70

4.8
| (97) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Garantierte Dampfleistung
Dank des innovativen Designs werden die Kalkpartikel problemlos aufgebrochen und automatisch im abnehmbaren Kalkbehälter erfasst. Der Kalk kann in weniger als 15 Sekunden einfach weggewaschen werden, für hervorragende Ergebnisse auch nach langer Zeit.
Alle Vorteile anzeigen

Mit unserem verbesserten Quick Calc Release System

Garantierte Dampfleistung

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 45 g/min

  • Dampfstoß von 200 g

  • SteamGlide Bügelsohle

Quick Calc Release System für eine einfache Reinigung des Bügeleisens

Quick Calc Release System für eine einfache Reinigung des Bügeleisens

Quick Calc Release für eine einfache Reinigung des Bügeleisens und eine lang anhaltende Dampfleistung

Dampfstoß von bis zu 200 g glättet hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 200 g glättet hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen

2.400 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

2.400 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.8

von 5

97

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

13/12/2021

Portugal

Portugal

Boa relaçao qualidade/preço

Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.

Vorteile

Bom preço e excelente desempenho

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst

06/12/2021

Portugal

Portugal

Produto excelente

Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst

29/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente!!!

Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst

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