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Eingestellt
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 45 g/min
Dampfstoß von 200 g
SteamGlide Bügelsohle
Quick Calc Release für eine einfache Reinigung des Bügeleisens und eine lang anhaltende Dampfleistung
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen
Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang
Auszeichnungen
4.8
von 5
97
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
BabJo
13/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Boa relaçao qualidade/preço
Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.
Vorteile
Bom preço e excelente desempenho
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst
domandrenog
06/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Produto excelente
Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst
Sankapm3D
29/11/2021
Portugal
Teil der Aktion
Excelente!!!
Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4564/20 Ferro a vapor verfasst