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Eingestellt
GC4621
Automatische Abschaltung
Durch die elektronische Abschaltung wird das Bügeleisen nach längerem Stillstand oder bei Umkippen automatisch ausgeschaltet.
Mit dem weichen Griff des Philips Bügeleisens können Sie mühelos auch längere Zeit bügeln.
Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel - für ein optimales Bügelergebnis.
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