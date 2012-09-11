ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Entfernt Falten mühelos aus Baumwolle und Leinen
  • Entfernt Falten mühelos aus Baumwolle und Leinen

Eingestellt

Azur IonicSteam Iron

GC4730/02

3.9

| (10) Bewertungen

1 Auszeichnung

Entfernt Falten mühelos aus Baumwolle und Leinen

Entferne selbst die hartnäckigsten Falten dank Ionic DeepSteam. Dieses leistungsstarke Dampfbügeleisen erzeugt 50% kleinere Dampfpartikel, die tief in widerspenstige Stoffe wie Baumwolle und Leinen eindringen, damit du mühelos großartige Ergebnisse erzielst!

Alle Vorteile anzeigen

Kraftvolles Bügeln mit Ionic DeepSteam

Entfernt Falten mühelos aus Baumwolle und Leinen

  • Ionic Deepsteam

50% kleinere Dampfpartikel dringen tiefer in hartnäckige Falten ein

50% kleinere Dampfpartikel dringen tiefer in hartnäckige Falten ein

Der Ionisierungsprozess erzeugt kleinere Dampfpartikel, die tiefer in den Stoff eindringen. Das bedeutet, dass selbst die hartnäckigsten Falten mühelos entfernt werden.

Die perfekte Balance zwischen Gleiten und Spannen

Die perfekte Balance zwischen Gleiten und Spannen

Für perfekte Ergebnisse benötigen Sie eine Bügelsohle mit optimaler Kombination aus Gleiten und Glätten. Die perfekte Lösung ist die SteamGlide Plus-Bügelsohle mit einem Gleit- und einem Glättebereich.

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 40 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 40 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/min – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

10

Bewertungen

3
2

11/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

very powerful

great iron, powerful for easy ironing! a pleasure to use.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Ionic Steam iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Ionic Steam iron verfasst

17/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very pleased

Does an excellent job of ironing, good steam strength and not too heavy. This is the best steam iron I have used, almost as good as my steam generator. The extra long cord is very useful addition.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Ionic Steam iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Ionic Steam iron verfasst

09/10/2011

France

France

QUALITE D' UTILISATION

MISE EN CHAUFFE RAPIDE. TRES MANIABLE ET LEGER FACILITE D'UTILISATION PUISSANCE EXCELLENTE POUR LES DIFFERENTES QUALITES DE TISSUS A REPASSER

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Ionic GC4730 Fer vapeur verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Ionic GC4730 Fer vapeur verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.