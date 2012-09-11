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Eingestellt
GC4730/02
Entfernt Falten mühelos aus Baumwolle und Leinen
Entferne selbst die hartnäckigsten Falten dank Ionic DeepSteam. Dieses leistungsstarke Dampfbügeleisen erzeugt 50% kleinere Dampfpartikel, die tief in widerspenstige Stoffe wie Baumwolle und Leinen eindringen, damit du mühelos großartige Ergebnisse erzielst!
Ionic Deepsteam
Der Ionisierungsprozess erzeugt kleinere Dampfpartikel, die tiefer in den Stoff eindringen. Das bedeutet, dass selbst die hartnäckigsten Falten mühelos entfernt werden.
Für perfekte Ergebnisse benötigen Sie eine Bügelsohle mit optimaler Kombination aus Gleiten und Glätten. Die perfekte Lösung ist die SteamGlide Plus-Bügelsohle mit einem Gleit- und einem Glättebereich.
Gleichmäßiger Dampfausstoß des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/min – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.
Auszeichnungen
3.9
von 5
10
Bewertungen
dsb37
11/09/2012
United Kingdom
very powerful
great iron, powerful for easy ironing! a pleasure to use.
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Diese Bewertung wurde für Azur Ionic Steam iron verfasst
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Antonia
17/11/2011
United Kingdom
Very pleased
Does an excellent job of ironing, good steam strength and not too heavy. This is the best steam iron I have used, almost as good as my steam generator. The extra long cord is very useful addition.
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LIZON05
09/10/2011
France
QUALITE D' UTILISATION
MISE EN CHAUFFE RAPIDE. TRES MANIABLE ET LEGER FACILITE D'UTILISATION PUISSANCE EXCELLENTE POUR LES DIFFERENTES QUALITES DE TISSUS A REPASSER
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Diese Bewertung wurde für Azur Ionic GC4730 Fer vapeur verfasst
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