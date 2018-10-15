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Eingestellt
3.000 W
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 70 g/min
Dampfstoß von 260 g
SteamGlide Advanced Bügelsohle
Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen. Bügele von Jeans über Seide und Leinen bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – kein lästiges Warten mehr, bis die Temperatur angepasst ist, und auch Kleidung vorsortieren gehört nun der Vergangenheit an. Philips Dampfbügeleisen mit OptimalTEMP machen das Bügeln einfacher und schneller und wurden von unabhängigen Textilexperten getestet.
Wählen Sie aus unterschiedlichen Dampfmodi: DynamiQ liefert automatisch die perfekte Menge Dampf, wenn Sie sie benötigen. Der MAX-Modus entfernt hartnäckige Falten mit einem leistungsstarken, gleichmäßigen Dampfausstoß. Der IONIC Dampfmodus mit leistungsstarkem Dampfausstoß sorgt für mehr Hygiene beim Bügeln, und mit OFF können Sie die Dampffunktion ganz ausschalten
Der innovativste in Dampfbügeleisen eingesetzte Bewegungssensor DynamiQ erkennt, wie du das Bügeleisen bewegst und wann du es abstellst. Dieser Dampfmodus liefert dir exakt die richtige Dampfmenge genau dann, wenn du sie brauchst, um schnellere Ergebnisse zu erreichen. Der Dampfausstoß startet automatisch, wenn du das Bügeleisen bewegst, und endet, wenn du es nicht mehr bewegst. So genießt du ultimativen Komfort und müheloses Bügeln.
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Slb1904
15/10/2018
Portugal
Produto excelente
Estou muito satisfeita com este produto,facil de usar,fantástico, e sem ter o problema de queimar a roupa. Excelente produto.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Elite GC5036/20 Ferro a vapor com tecnologia OptimalTEMP verfasst
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Auf allen bügelbaren Stoffen
Im Vergleich zu GC4910