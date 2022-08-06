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Eingestellt

6400 seriesDampfbügelstation

GC6420

4.6
| (11) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Doppelt so schnell bügeln mit Dampfdruck
Genießen Sie den Komfort eines kompakten Bügeleisens. Verdoppeln Sie Ihre Bügelgeschwindigkeit mit Dampfdruck.
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Kompaktes, leistungsstarkes Bügelsystem

Doppelt so schnell bügeln mit Dampfdruck

  • 90 g

Bis zu 4 Bar Dampfdruck für schnelles Bügeln

Bis zu 4 Bar Dampfdruck für schnelles Bügeln

Bügeln Sie mit Dampfdruck jetzt noch schneller. Der Dampf dringt tief in das Gewebe ein, sodass Sie selbst anspruchsvolle Textilien noch schneller und einfacher bügeln können.

Konstanter Dampfausstoß bis 90 g/Min

Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.

Ergonomisches und leichtes Bügeleisen mit 1,2 kg

Ergonomisches und leichtes Bügeleisen mit 1,2 kg

Das ergonomische Design des Bügeleisens bewirkt eine geringere Belastung des Handgelenks und sorgt so für komfortables Bügeln. Der aufwärts geformte Griff bewirkt eine natürliche, bequeme Handhaltung. Und auch die monotonen Bewegungen, um das Bügeleisen aufrecht abzustellen, gehören endgültig der Vergangenheit an. Das Bügeleisen ist leicht (1,2 kg) für einfaches und komfortables Bügeln.

Technische Daten

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4.6

von 5

11

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

06/08/2022

France

France

parfaite

je l ai depuis fort longtemps et j en suis tres satisfaite

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Diese Bewertung wurde für 6400 series GC6420 Centrale vapeur haute pression verfasst

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24/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Lasts long

Lasted me 8-10 years and works well and it’s simple to use buy it for sure!

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Diese Bewertung wurde für 6400 series GC6420 Pressurized ironing system verfasst

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25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

A fantastic iron and no filters!

we have had at least 4 pressure steam irons, this is the best by far,its very quick to get to steam temperature, good controls, and best by far is the fact that you dont need to use filter bags,

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Diese Bewertung wurde für 6400 series GC6420 Pressurized ironing system verfasst

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