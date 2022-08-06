Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
90 g
Bügeln Sie mit Dampfdruck jetzt noch schneller. Der Dampf dringt tief in das Gewebe ein, sodass Sie selbst anspruchsvolle Textilien noch schneller und einfacher bügeln können.
Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.
Das ergonomische Design des Bügeleisens bewirkt eine geringere Belastung des Handgelenks und sorgt so für komfortables Bügeln. Der aufwärts geformte Griff bewirkt eine natürliche, bequeme Handhaltung. Und auch die monotonen Bewegungen, um das Bügeleisen aufrecht abzustellen, gehören endgültig der Vergangenheit an. Das Bügeleisen ist leicht (1,2 kg) für einfaches und komfortables Bügeln.
Auszeichnungen
4.6
von 5
11
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
amygw
06/08/2022
France
parfaite
je l ai depuis fort longtemps et j en suis tres satisfaite
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6400 series GC6420 Centrale vapeur haute pression verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6400 series GC6420 Centrale vapeur haute pression verfasst
Baljito
24/02/2019
United Kingdom
Lasts long
Lasted me 8-10 years and works well and it’s simple to use buy it for sure!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6400 series GC6420 Pressurized ironing system verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6400 series GC6420 Pressurized ironing system verfasst
intel56
25/07/2012
United Kingdom
A fantastic iron and no filters!
we have had at least 4 pressure steam irons, this is the best by far,its very quick to get to steam temperature, good controls, and best by far is the fact that you dont need to use filter bags,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6400 series GC6420 Pressurized ironing system verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6400 series GC6420 Pressurized ironing system verfasst