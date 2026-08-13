Ergonomisches und leichtes Bügeleisen mit 1,2 kg

Das ergonomische Design des Bügeleisens bewirkt eine geringere Belastung des Handgelenks und sorgt so für komfortables Bügeln. Der aufwärts geformte Griff bewirkt eine natürliche, bequeme Handhaltung. Und auch die monotonen Bewegungen, um das Bügeleisen aufrecht abzustellen, gehören endgültig der Vergangenheit an. Das Bügeleisen ist leicht (1,2 kg) für einfaches und komfortables Bügeln.