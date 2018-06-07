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Eingestellt
Max. 5,2 bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 200 g
Fester Wasserbehälter mit 1,3 l
Mit dem transparenten 1,3-Liter-Wasserbehälter bügelst du länger als 1 Stunde am Stück. Du kannst deutlich erkennen, wie viel Wasser übrig ist, und jederzeit über die große Einfüllöffnung Leitungswasser nachfüllen.
Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.
Unser integriertes Entkalkungssystem Smart Calc-Clean erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu entkalken. Es umfasst einen Behälter, der das Entkalken ganz einfach macht. Das bedeutet, dass keine Kartuschen erforderlich sind und keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
popi2018
07/06/2018
Ελλάδα
πολύ καλό προιόν, έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά
το προιόν που αγόρασα έχει όλα όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εταιρείας,δυνατό ατμό, ελαφρύ, γρήγορο ζέσταμα,μεγάλη δεξαμενή νερού με εύκολη αναπλήρωση και την ώρα του σιδερώματος
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FastCare Compact GC6704/30 Σίδερο με γεννήτρια ατμού verfasst
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Diese Bewertung wurde für FastCare Compact GC6704/30 Σίδερο με γεννήτρια ατμού verfasst
Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen PowerLife