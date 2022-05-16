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  • Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
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Eingestellt

PerfectCare Compact EssentialDampfbügelstation

GC6842/30

4.5
| (12) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
Leistungsstarker, gleichmäßiger Dampfausstoß für schnelleres Bügeln als mit einem Dampfbügeleisen. Dank OptimalTEMP Technologie ist keine Temperatur- oder Dampfeinstellung erforderlich. Kompakt und leicht für die einfache Aufbewahrung.
Alle Vorteile anzeigen

Garantiert keine Brandflecken*

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

  • Max. 6 bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von bis zu 360 g

  • Fester Wasserbehälter mit 1,3 l

  • Transportverriegelung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.

Transportverriegelung für sicheres und einfaches Transportieren

Transportverriegelung für sicheres und einfaches Transportieren

Verriegele das Bügeleisen auf der Basisstation für einfaches Transportieren im Haus. So verringerst du die Gefahr von versehentlichen Berührungen der heißen Bügelsohle.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

12

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

16/05/2022

Portugal

Portugal

Otimo produto

Gostei muito deste ferro. Foi uma boa surpresa em termos de vapor e de deslizar da base. Qualidade de materiais!

Vorteile

Rapido

Nachteile

Nada a apontar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor verfasst

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03/12/2021

Portugal

Portugal

Só tenho uma palavra... INCRÍVEL

Estamos a falar de um produto que toda as pessoas que passam a ferro deveriam de ter, com este ferro não existe peças de roupa que não se possa passar, o ferro percebe que peça de roupa é e adapta a temperatura... É Genial nunca mais queimei roupa :)

Vorteile

Leve , temperatura do ferro automática

Nachteile

O valor nada mais...

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22/07/2021

Portugal

Portugal

O produto é prático, fácil e rápido de utilizar

O produto é confortável, leve, permite passar a roupa com extrema facilidade e rapidez sem atrapalhar poupando assim grande parte do dia a exercer a tarefa.

Vorteile

Leve, confortável, desliza com facilidade, prático, alcança os cantos todos, fio de ligação à tomada longo e super acessível, tem esconderijo para os fios na parte interior abaixo do depósito com água o que permite conforto ao guardar o produto. Tem botão de segurança que prende o ferro para o transportar. Tem um botão para emitir vapor quando e quanto quiser sem necessidade de escolher e regular temperatura, é adequado a todos os tecidos. O tecido fica extra suave após a utilização do produto oferecendo um aspeto de roupa nova. A cor é super agradável, o design é lindo. Permite fácil eliminação de calcário num depósito próprio, após 3 meses de utilização frequente.

Nachteile

Nada consta sobre

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Auf allen bügelbaren Stoffen

  2. Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen PowerLife

  3. Bis zu 30 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 60331-1, im Vergleich zu FastCare Compact bei maximaler Temperatureinstellung