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Eingestellt
Max. 6 bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 360 g
Fester Wasserbehälter mit 1,3 l
Transportverriegelung
Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.
Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.
Verriegele das Bügeleisen auf der Basisstation für einfaches Transportieren im Haus. So verringerst du die Gefahr von versehentlichen Berührungen der heißen Bügelsohle.
Auszeichnungen
4.5
von 5
12
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
RitaM22
16/05/2022
Portugal
Otimo produto
Gostei muito deste ferro. Foi uma boa surpresa em termos de vapor e de deslizar da base. Qualidade de materiais!
Vorteile
Rapido
Nachteile
Nada a apontar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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kzero
03/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Só tenho uma palavra... INCRÍVEL
Estamos a falar de um produto que toda as pessoas que passam a ferro deveriam de ter, com este ferro não existe peças de roupa que não se possa passar, o ferro percebe que peça de roupa é e adapta a temperatura... É Genial nunca mais queimei roupa :)
Vorteile
Leve , temperatura do ferro automática
Nachteile
O valor nada mais...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Malina7
22/07/2021
Portugal
Teil der Aktion
O produto é prático, fácil e rápido de utilizar
O produto é confortável, leve, permite passar a roupa com extrema facilidade e rapidez sem atrapalhar poupando assim grande parte do dia a exercer a tarefa.
Vorteile
Leve, confortável, desliza com facilidade, prático, alcança os cantos todos, fio de ligação à tomada longo e super acessível, tem esconderijo para os fios na parte interior abaixo do depósito com água o que permite conforto ao guardar o produto. Tem botão de segurança que prende o ferro para o transportar. Tem um botão para emitir vapor quando e quanto quiser sem necessidade de escolher e regular temperatura, é adequado a todos os tecidos. O tecido fica extra suave após a utilização do produto oferecendo um aspeto de roupa nova. A cor é super agradável, o design é lindo. Permite fácil eliminação de calcário num depósito próprio, após 3 meses de utilização frequente.
Nachteile
Nada consta sobre
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Auf allen bügelbaren Stoffen
Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen PowerLife
Bis zu 30 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 60331-1, im Vergleich zu FastCare Compact bei maximaler Temperatureinstellung