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Eingestellt
Zum einfachen und mühelosen Bügeln wiegt das Bügeleisen nur 1,2 kg.
Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für Ihr Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.
Dieses Bügeleisen ist innerhalb von weniger als 2 Minuten einsatzbereit.
Auszeichnungen
4.0
von 5
20
Bewertungen
cemilon
24/06/2012
Deutschland
Sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Einfacher kann man es sich nicht wünschen, im Handumdrehen sind vor allem die Hemden Bügelfertig.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series GC7320 Dampfbügelstation mit Druck verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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13kunst18
08/05/2012
Deutschland
Großartige Eigenschaften
Super Bügeleigenschaften, leichte Bügeleigenschaften. gute ergebnisse. Leichte benutzung.
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Cornovian Lass
02/02/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
long lasting
I have had this iron for almost ten years and have had no issues with it. Recently I have had to replace the knob on the water tank as the seal had gone managed to get a replacement from the Nottingham section for a replacement.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series Pressurised steam generator verfasst
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