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Eingestellt

7300 seriesDampfbügelstation

GC7320

4
| (20) Bewertungen

1 Auszeichnung

Schnelleres Bügeln von Anfang an
Das Modell GC7320 wurde im Hinblick auf eine möglichst kurze Bügelzeit konzipiert: In nur 2 Minuten ist es einsatzbereit. Der Dampfdruck dringt tiefer in das Gewebe ein und verkürzt so die Bügelzeit bedeutend, und dank des extra großen Einfülltrichters können Sie jederzeit schnell und einfach Wasser nachfüllen.
Alle Vorteile anzeigen

Dampfdruck und schnell befüllbarer Wassertank

Schnelleres Bügeln von Anfang an

Leichtes Bügeleisen zum einfachen und mühelosen Bügeln

Zum einfachen und mühelosen Bügeln wiegt das Bügeleisen nur 1,2 kg.

Die SteamGlide Bügelsohle ist die Premium-Bügelsohle von Philips

Die SteamGlide Bügelsohle ist die Premium-Bügelsohle von Philips

Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für Ihr Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

Schnell starten: Aufheizzeit von weniger als 2 Minuten

Schnell starten: Aufheizzeit von weniger als 2 Minuten

Dieses Bügeleisen ist innerhalb von weniger als 2 Minuten einsatzbereit.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.0

von 5

20

Bewertungen

2

24/06/2012

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis

Einfacher kann man es sich nicht wünschen, im Handumdrehen sind vor allem die Hemden Bügelfertig.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7300 series GC7320 Dampfbügelstation mit Druck verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Großartige Eigenschaften

Super Bügeleigenschaften, leichte Bügeleigenschaften. gute ergebnisse. Leichte benutzung.

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Diese Bewertung wurde für 7300 series GC7320 Dampfbügelstation mit Druck verfasst

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02/02/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

long lasting

I have had this iron for almost ten years and have had no issues with it. Recently I have had to replace the knob on the water tank as the seal had gone managed to get a replacement from the Nottingham section for a replacement.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7300 series Pressurised steam generator verfasst

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