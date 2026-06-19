Transportverriegelung für einfachen und sicheren Transport

Die Dampfbügelstation ist mit einer sicheren Transportverriegelung ausgestattet. Verriegeln Sie das Bügeleisen sicher auf der Basis für eine sicherere Handhabung und um das Risiko zu verringern, dass jemand die heiße Bügelsohle berührt. Die Dampfbügelstation lässt sich auch ganz einfach tragen.