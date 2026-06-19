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Eingestellt
GC7715/80
Max. 5,5 bar Pumpendruck
Dampfstoß von 250 g
Transportverriegelung
Abnehmbarer Wasserbehälter für 2,2 l
Der große abnehmbare Wasserbehälter für einfaches Einfüllen, der starke Dampfstoß und die SteamGlide Keramikbügelsohle sorgen dafür, dass Sie die Bügelzeit erheblich senken können. Dank Transportverriegelung und Smart CalcClean ist das Bügeln nicht nur schnell sondern komfortabel.
Die Dampfbügelstation ist mit einer sicheren Transportverriegelung ausgestattet. Verriegeln Sie das Bügeleisen sicher auf der Basis für eine sicherere Handhabung und um das Risiko zu verringern, dass jemand die heiße Bügelsohle berührt. Die Dampfbügelstation lässt sich auch ganz einfach tragen.
Die Dampfbügelstation wurde für die Verwendung mit Leitungswasser entwickelt. Wenn beim Bügeln das Wasser ausgeht, kannst du den Wasserbehälter einfach sofort wieder auffüllen, ohne das Gerät ausschalten zu müssen.
Auszeichnungen
Bewertungen