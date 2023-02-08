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Eingestellt

PerfectCare Compact PlusDampfbügelstation

GC7933/30

4.8
| (58) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Bügele 30 Minuten schneller
So schnell und bequem, dass du dir um Brandflecken auf deiner Kleidung keine Sorgen machen musst. Mit doppelt so viel Dampf wie mit einem Dampfbügeleisen bügelst du schneller. Keine Einstellungen, die geändert werden müssen, und schnellere Ergebnisse mit besserer Faltenentfernung. Bügele deinen Wäschekorb ganz einfach in einem Durchgang.
Alle Vorteile anzeigen

Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen Azur*

Bügele 30 Minuten schneller

  • Max. 6,5 bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von bis zu 450 g

  • Abnehmbarer 1,5-l-Wasserbehälter

  • Transportverriegelung

Garantiert keine Brandflecken

Selbst beim Multitasking oder im Falle von Ablenkungen bekommen deine Kleidungsstücke nie mehr Brandflecken. Dank unserer OptimalTEMP Technologie versprechen wir dir, dass dieses Dampfbügeleisen keine bügelbaren Stoffe verbrennt. Du kannst es sogar mit der Bügelsohle nach unten auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Möchtest du hartnäckige Falten mit Leichtigkeit bewältigen, verlasse dich auf unseren gleichmäßigen Dampfausstoß, der die schwere Arbeit für dich übernimmt. Setze bei Bedarf einen zusätzlichen Dampfstoß ein, und die Falten glätten sich fast von selbst. Auch zum Dampfbügeln senkrecht hängender Vorhänge oder zum Auffrischen hängender Kleidung eignet sich dies optimal.

Leicht und kompakt für einfache Handhabung und Aufbewahrung

Aufgrund ihrer kompakten Größe erweist sie sich beim Bügeln als leicht und benutzerfreundlich. Sie passt sogar auf das Bügelbrett. Aber denke nicht, dass kleiner auch weniger leistungsstark bedeutet. Dank unserer exklusiven ProVelocity Technologie haben wir leistungsstarke Dampfbügelstationen entwickelt, die leichter und kompakter sind als je zuvor.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

58

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

08/02/2023

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Equipamento oferece excelentes qualidades

Muito funcional, óptimas condições muito bom. Recomendo

Vorteile

Fácil utilização e óptimo funcionamento

Nachteile

Não observei

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor verfasst

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08/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Πολύ καλό προϊόν

Πολύ γρήγορο και μεγαλο δοχειο νερου. Μόνο που χαλάει πολύ νερό.

Vorteile

Πολύ γρήγορο

Nachteile

Χαλάει πολύ νερό

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Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος verfasst

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07/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Όλα πλέον είναι πιό γρήγορα!!

Ελαφρύ στο χέρι, γρήγορο και καλό σιδέρωμα, γρήγορο ζέσταμα, πολύ δυνατός ατμός.

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Bügelzeit von 2 Stunden

  2. Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 60331-1, im Vergleich zu GC6734.