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Eingestellt
Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Es wird gleichbleibend starker Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.
Müheloses Bügeln erfordert viel Dampf. Hoher Dampfausstoß ist mit häufigem Nachfüllen verbunden. Dies reduziert sich mit dem extragroßen 1,4 l Wassertank.
Die einzigartige Dampfspitze läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über spezielle Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel und sorgt für ein optimales Bügelergebnis.
Auszeichnungen
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Philips gc
23/09/2023
Portugal
Excelente e duradouro
Comprado em 2009 manter se ia operacional não fosse ter rasgado a mangueira dos cabos eléctricos o que gerou um curto circuito, e terá muito provavelmente queimado a placa electrónica. Espero que o seguinte tenha a mesma qualidade.
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louro
24/05/2019
Portugal
mUITO bOM
pENA QUE NÃO HÁ PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO COMO A CALDEIRA .
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