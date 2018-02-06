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  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator
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Eingestellt

8400 SeriesDampfbügelstation

GC8420/02

4.4

| (17) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand

Leistungsstark und dennoch überraschend praktisch - dieses Bügelsystem erzeugt kontinuierlichen Dampf mit hohem Druck. Den großen abnehmbaren Wassertank kannst du jederzeit und überall nachfüllen, was das Bügeln schnell und einfach macht.

Alle Vorteile anzeigen

Keine Kompromisse.

Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand

  • 1,6 L

Bis zu 5 Bar Druck

Bis zu 5 Bar Druck

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.

Dampfstoß von bis zu 160 g

Dampfstoß von bis zu 160 g

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Dampfbügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Konstante Dampfleistung bis zu 110 g/Min

Konstante Dampfleistung bis zu 110 g/Min

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Bild von VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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4.4

von 5

17

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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2
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06/02/2018

Italia

Italia

il miglior ferro da stiro che abbia mai usato

Ho questo ferro da stiro da anni e non mi ha mai deluso. Trovo che sia il migliore che io abbia mai usato. Ottimo prodotto.

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Diese Bewertung wurde für 8400 series GC8420 Caldaia pressurizzata verfasst

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30/06/2013

Nederland

Nederland

mooi en makkelijk te gebruiken apparaat

gekocht voor mijn vrouw ter vervanging van een gewoon strijk ijzer, werkt simpel en heeft volgens mij vrouw een goed strijk resultaat. het enige is dat je zo nu en dan het apparaat moet ontkalken, daar moet je wel rekening mee houden anders is je schone was bruin. daarom gebruiken we nu gedestileerd water, nog wel steeds schoonmaken maar veel minder gewoon een goed produkt om makkelijk en snel te strijken

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Diese Bewertung wurde für 8400 series GC8420 Stoomgenerator met stoom onder druk verfasst

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25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic performance.

I used to hate ironing but now it's so easy. The pressurised steam makes the ironing no effort at all, even cotton that is "too dry". I thought long and hard before buying a steam generator and am delighted with my choice. I just wish I'd taken the plunge sooner. Can't recommend it highly enough.

Diese Bewertung wurde für 8400 series GC8420 Pressurised steam generator verfasst

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