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Eingestellt
Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand
Leistungsstark und dennoch überraschend praktisch - dieses Bügelsystem erzeugt kontinuierlichen Dampf mit hohem Druck. Den großen abnehmbaren Wassertank kannst du jederzeit und überall nachfüllen, was das Bügeln schnell und einfach macht.
1,6 L
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Dampfbügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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Auszeichnungen
4.4
von 5
17
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Cloclo
06/02/2018
Italia
il miglior ferro da stiro che abbia mai usato
Ho questo ferro da stiro da anni e non mi ha mai deluso. Trovo che sia il migliore che io abbia mai usato. Ottimo prodotto.
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Diese Bewertung wurde für 8400 series GC8420 Caldaia pressurizzata verfasst
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Yrrab1977
30/06/2013
Nederland
mooi en makkelijk te gebruiken apparaat
gekocht voor mijn vrouw ter vervanging van een gewoon strijk ijzer, werkt simpel en heeft volgens mij vrouw een goed strijk resultaat. het enige is dat je zo nu en dan het apparaat moet ontkalken, daar moet je wel rekening mee houden anders is je schone was bruin. daarom gebruiken we nu gedestileerd water, nog wel steeds schoonmaken maar veel minder gewoon een goed produkt om makkelijk en snel te strijken
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Diese Bewertung wurde für 8400 series GC8420 Stoomgenerator met stoom onder druk verfasst
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pkitten
25/07/2012
United Kingdom
Fantastic performance.
I used to hate ironing but now it's so easy. The pressurised steam makes the ironing no effort at all, even cotton that is "too dry". I thought long and hard before buying a steam generator and am delighted with my choice. I just wish I'd taken the plunge sooner. Can't recommend it highly enough.
Diese Bewertung wurde für 8400 series GC8420 Pressurised steam generator verfasst
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