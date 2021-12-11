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Eingestellt

PerfectCare PerformerDampfbügelstation

GC8735/80

4.2
| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Ultraschnelles Bügeln
Die Dampfbügelstation Philips PerfectCare Performer sorgt für ein superleichtes, leistungsstarkes Bügelerlebnis, ohne den Stoff zu verbrennen. Der leistungsstarke gleichmäßige Dampfausstoß dringt tief und kontinuierlich in das Gewebe ein und glättet somit Falten ganz mühelos.
Alle Vorteile anzeigen

mit starkem, konstantem Dampfausstoß

Ultraschnelles Bügeln

  • Max. 6,5 Bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von bis zu 420 g

  • 1,8-Liter-Wasserbehälter

  • mit abnehmbarem Wasserbehälter

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Erlebe ultraschnelles Bügeln mit revolutionärer Technologie. Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß entfernt selbst hartnäckige Falten, und festere Stoffe werden einfach und schnell geglättet. Außerdem kann ein zusätzlicher Dampfstoß abgegeben werden, der sich perfekt zum vertikalen Dampfglätten oder für hartnäckige Falten eignet.

Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen

Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen

Der abnehmbare Wasserbehälter ermöglicht ein Auffüllen zu jeder Zeit. Dabei muss das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Es verfügt über eine große Einfüllöffnung, über die du den Behälter einfach unter dem Wasserhahn auffüllen kannst. Der Wasserbehälter hat 1,8 l Fassungsvermögen. Dies ermöglicht eine komfortable, ununterbrochene Nutzung von bis zu 2 Stunden, in denen der Behälter nicht nachgefüllt werden muss.

Egal ob Jeans oder Seide – kein Ändern der Temperatureinstellung erforderlich

Egal ob Jeans oder Seide – kein Ändern der Temperatureinstellung erforderlich

Mit der OptimalTEMP Technologie verschwendest du keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügele Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne dir Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und starkem, gleichmäßigem Dampfausstoß macht das Bügeln für dich angenehmer als je zuvor.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2

11/12/2021

Portugal

Portugal

Espetacular

Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor verfasst

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30/11/2021

Portugal

Portugal

maravilhoso

este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável

Vorteile

leve, silencioso e potente

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17/11/2020

Portugal

Portugal

O produto é excelente

Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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