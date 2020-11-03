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  • Erstaunlich leicht und leistungsstark
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Eingestellt

PerfectCare Expert PlusDampfbügelstation

GC8930/10

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Erstaunlich leicht und leistungsstark
PerfectCare Expert Plus wurde für Ihren Komfort entwickelt. Extrem leicht und einfach zu handhaben. Dennoch hohe Dampfleistung, um schneller hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die OptimalTEMP-Technologie verhindert Brandflecken auf allen bügelbaren Kleidungsstücken.
Alle Vorteile anzeigen

für Geschwindigkeit und Komfort

Erstaunlich leicht und leistungsstark

  • Max. Druck: 7 Bar

  • Dampfstoß von bis zu 420 g

  • Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l

  • Ultraleichtes Bügeleisen

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchen Sie keinen Regler und müssen keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Sie sind jederzeit für jeden Stoff bereit.

Keine Verbrennungen – garantiert

Keine Verbrennungen – garantiert

Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Verbrennungen auf bügelbaren Stoffen. Sie können es sogar mit der Gleitsohle auf Ihrer Kleidung oder Ihrem Bügelbrett stehenlassen. Keine Verbrennungen, kein Glanz. Garantiert.

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenentfernung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenentfernung

Der starke, konstante Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo Sie ihn benötigen, lässt hartnäckige Falten dahinschmelzen. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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1

03/11/2020

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Muito eficaz

Escolha da classificação com base na Qualidade Ergonomia

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Diese Bewertung wurde für PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor verfasst

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02/04/2019

Portugal

Portugal

Muito bom.

Um excelente ferro de engomar, muito fácil de utilizar. O ferro é muito leve, e com o vapor torna-se ainda mais fácil de engomar toda a roupa. O depósito muito acessível para colocar e repor a água.

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Haftungsausschlüsse

  1. Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Standardmodus gemäß IEC 60311