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Eingestellt
GC8962/40
Max. 7,5 Bar Druck
Dampfstoß von bis zu 520 g
Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l
Ultraleichtes Bügeleisen
Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchen Sie keinen Regler und müssen keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Sie sind jederzeit für jeden Stoff bereit.
Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Verbrennungen auf bügelbaren Stoffen. Sie können es sogar mit der Gleitsohle auf Ihrer Kleidung oder Ihrem Bügelbrett stehenlassen. Keine Verbrennungen, kein Glanz. Garantiert.
Der starke, konstante Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo Sie ihn benötigen, lässt hartnäckige Falten dahinschmelzen. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.
Auszeichnungen
4.2
von 5
9
Bewertungen
ΑΒΨΩ
20/10/2024
Ελλάδα
Πολύ καλό!
Πολύ καλό και εξυπηρετικό, εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού verfasst
Sofy1976
03/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Excelente Design e Magníficas Funções e Utilidades
Nota máxima a este elegante CARE Expert Pois, mais do que um ferro a vapor,um verdadeiro e imprescindível utilitário na no passa casa
Vorteile
Leve
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor verfasst
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14/10/2021
Portugal
Verifizierter Käufer
O artigo superou as expectativas na funcionalidade
O artigo é muito funcional, leve e prático! A desvantagem é ser caro...
Vorteile
Leveza
Nachteile
Preço
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Standardmodus gemäß IEC 60311